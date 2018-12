Navigant Consulting: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Kurs der Aktie Navigant Consulting stand am 21.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 21,85 USD. Der Titel wird der Branche "Forschungs- und Beratungsdienste" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Navigant Consulting erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Navigant Consulting vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (30 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 37,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 21,85 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Navigant Consulting erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Navigant Consulting schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Commercial Services auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,86 % und somit 1,37 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,23 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,95 ist die Aktie von Navigant Consulting auf Basis der heutigen Notierungen 27 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Commercial Services" (39,82) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".