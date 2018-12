NavVis bekommt $35,5 Mio., um die steigende Nachfrage nach digitalen Gebäudezwillingen zu decken

München (ots/PRNewswire) -Die Plattform für digitale Gebäudezwillinge, die Hunderte vonführenden Produktionsunternehmen zur Digitalisierung ihrerIndustrieanlagen nutzen, ist damit bereit für weiteres Wachstum durchdie steigende Nachfrage nach Lösungen rund um den digitalen ZwillingNavVis, der weltweit führende Plattformanbieter von Lösungen fürintelligente Gebäude für Unternehmen, gab heute bekannt, dass dasUnternehmen eine neue Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von$35,5 Millionen abgeschlossen hat. Die Serie-C-Finanzierungsrundewurde von Digital+ Partners geleitet, mit zusätzlicher Beteiligungdes neuen Investors Kozo Keikaku Engineering Inc. (KKE) und denbestehenden Investoren MIG, Target Partners und BayBG. Die neuenMittel werden verwendet, um das Wachstum von NavVis auf dem globalenUnternehmensmarkt zu beschleunigen, wo die Nachfrage nachintelligenten Gebäudelösungen durch die schnelle Einführung vonDigital-Twin-Technologien angetrieben wird.Immer mehr Unternehmen setzen auf digitale Zwillinge von Gebäuden,um Anlagen und Prozesse durch eine virtuelle Darstellung realer Räumezu überwachen und zu steuern. Gartner prognostiziert, dass bis 2021die Hälfte der großen Industrieunternehmen digitale Zwillinge (https://www.gartner.com/smarterwithgartner/prepare-for-the-impact-of-digital-twins/) einsetzen werden, was dazu führt, dass diese Unternehmeneine deutliche Effektivitätssteigerung von 10 % erreichen werden.Aufgrund dieser raschen Entwicklung in sehr kurzer Zeit wird derMarkt für Digital-Twin-Technologien bis 2023 geschätzt ein Volumenvon $15,66 Milliarden(https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/digital-twin.asp)erreichen.Es gibt derzeit zwei entscheidende Herausforderungen fürUnternehmen, die Technologien basierend auf digitalenGebäudezwillingen einsetzen wollen. Die erste ist das Scannen großerIndustrieanlagen, um große Mengen an realen Informationen und Datenzu erfassen. Die zweite besteht darin, diese Daten aufzubereiten undder gesamten Belegschaft zur Anwendung zugänglich zu machen. NavVisist mit seiner 3D-Scan Hardware, NavVis M6(https://www.navvis.com/m6), und der 3D-Visualisierungssoftware,NavVis IndoorViewer (https://www.navvis.com/indoorviewer), welche alsKerntechnologien zur reibungslosen Implementierung und Anwendung vondigitalen Gebäudezwillingen dienen, einzigartig positioniert, umgenau diese Hindernisse zu überwinden. Was die Digital-Twin-Plattformvon NavVis besonders auszeichnet, ist die Kombination aus einfachemZugriff, immersiver 3D-Visualisierung und interaktiven Funktionen.Dieser leistungsstarke virtuelle Arbeitsraum fördert dieZusammenarbeit im Team und liefert umsetzbare Erkenntnisse, diesowohl strategische Entscheidungen als auch den täglichen Betriebbeeinflussen."Die großen deutschen Automobilhersteller, die als erste Anwenderfungierten, ebneten den Weg für unsere Digital-Twin-Technologie, umdie zukünftige Arbeitsweise von Unternehmen zu transformieren.Infolgedessen erleben wir jetzt einen enormen Nachfrageanstieg nachunserer etablierten und bewährten Plattform", sagte, Mitbegründer undCEO Felix Reinshagen NavVis. "Unsere Mission ist es nun, jedesUnternehmen mit diesen einfachen und leistungsstarken Möglichkeitenzu Aufbau und Nutzung eigener digitaler Gebäudezwillinge zuunterstützen."Seit der Markteinführung im Jahr 2013 hat NavVis ein schnellesWachstum erlebt und in den letzten 18 Monaten folgendes erreicht:- Skalierbare Lösungen, welche den Anforderungen von Großunternehmengerecht werden, mit einem Wachstum um 150 % und einem namhaftenKundenstamm, zu dem Unternehmen wie Daimler, Lenovo und dieDeutsche Telekom zählen.- Aufbau eines starken Netzwerks mit mehr als 100 zertifiziertenPartnern in über 30 Ländern weltweit, mit über 150 Mio.Quadratmetern, welche mit NavVis-Technologie gescannt undvisualisiert wurden.- Verdoppelung der Mitarbeiterzahl und Eröffnung einer lokalenNiederlassung in Shanghai, China.Die neuen Mittel werden verwendet, um das internationale Wachstumund die Produktentwicklung zu beschleunigen. Ziel ist es, dieNavVis-Plattform zu einem Fundament im Ökosystem rund um digitaleGebäudezwillinge zu entwickeln, welches Anwendungen vonDrittanbietern mit Technologien um IoT, AR und VR unterstützt. Dieswird durch die NavVis Entwickler-API und das Mobile-SDK(https://www.navvis.com/ecosystem/developer) ermöglicht, die bereitszur Entwicklung von tiefgehenden Integrationen durchUnternehmensschwergewichte wie SAP und Autodesk verwendet wurden.Über NavVis:NavVis ist der weltweit führende Plattformanbieter von Lösungenfür intelligente Gebäude für Unternehmen, dem führende Konzerne wieDaimler, Allianz, Huawei, Lenovo und die Deutsche Telekom vertrauen.NavVis unterstützt Unternehmen bei der Effizienzsteigerung undOptimierung der Unternehmensperformance durch seine offeneDigital-Twin-Plattform. Diese umfasst die präzise Aufnahme vonGebäuden mit beispielloser Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, eineimmersive 3D-Visualisierung für die digitale Zusammenarbeit undstandortbasierte Anwendungen mit KI-basierterPositionierungstechnologie.NavVis wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München,sowie Niederlassungen in New York und Shanghai. Weitere Informationenfinden Sie auf www.navvis.com.Pressekontakt:(+49)-89-7169-250-20Viktoria LangleyE: press@navvis.comOriginal-Content von: NavVis, übermittelt durch news aktuell