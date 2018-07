Nautilus: Verständliche Reaktion?

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Nautilus am Heimatmarkt New York der Kurs von 14,4 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Freizeitartikel".Die Aussichten für Nautilus haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Nautilus ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Leisure Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,08 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 50 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,46 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

