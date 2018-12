Nauru: Bericht belegt verheerende psychische Folgen australischer Internierungspolitik

Canberra/Berlin (ots) - Die australische Internierungspolitikverursacht bei den Geflüchteten auf Nauru exzessive psychischeProbleme. Zu diesem Ergebnis kommt der heute von derHilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Canberra vorgestellte Bericht"Indefinite Despair". Demnach hatten 30 Prozent der 208 von Ärzteohne Grenzen bis Oktober behandelten Asylsuchenden und Flüchtlingeversucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. 60 Prozent hattenSelbstmordgedanken. Bei zwölf Patienten, darunter auch Kinder,diagnostizierten die Psychologen das seltene "Resignation Syndrome".Betroffene fallen in einen komaähnlichen Zustand und hören auf zuessen und zu trinken."Australien muss diese Politik beenden und alle Flüchtlinge undAsylsuchenden umgehend aus Nauru evakuieren", fordert FlorianWestphal, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland."Doch auch in der EU sehen wir etwa auf Lesbos, welch verheerendeAuswirkungen eine Politik hat, die Schutzsuchende für lange Zeit imUngewissen festsetzt. Auch im EU-Hotspot Moria sehen wir, dass selbstKinder sich selbst verletzen oder von Suizid sprechen. DieErkenntnisse aus Nauru zeigen, wie enorm hoch der humanitäre Preisist, dem australischen Abschreckungsmodell zu folgen."Die medizinischen Daten in dem Bericht zeigen, dass diepsychosozialen Probleme der auf Nauru Internierten zu den schwerstengehören, die Teams von Ärzte ohne Grenzen weltweit dokumentierthaben, selbst wenn Projekte für Folterüberlebende einbezogen werden."Ich war jeden Tag in Sorge, welcher meiner Patienten versuchenwürde, sich das Leben zu nehmen", beschreibt Christine Rufener,klinische Psychologin bei Ärzte ohne Grenzen. "Nach fünf Jahren desWartens hatten die Menschen jede Hoffnung verloren."Drei Viertel der Flüchtlinge und Asylsuchenden berichteten vontraumatischen Erlebnissen, wie Inhaftierungen und militärischeKonflikte, schon vor ihrer Ankunft auf Nauru. Doch der Bericht zeigt,dass ihre psychische Gesundheit vor allem von der Situation auf Nauruangegriffen wurde. 65 Prozent der Patienten hatten das Gefühl, dieKontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Sie waren deutlichhäufiger suizidgefährdet oder hatten schwere psychiatrischeErkrankungen. "Es ist die australische Politik der unbegrenztenInternierung, die ihre mentale Gesundheit und ihre Hoffnung auf eineZukunft zerstört hat", sagt Rufener.Ein Team von Ärzte ohne Grenzen leistete elf Monate psychologischeHilfe für 285 Patienten, darunter auch Dutzende Bewohner von Nauru.Anfang Oktober zwang die Regierung von Nauru das Team, die Insel zuverlassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehr als 200 Patientenin Behandlung. Ärzte ohne Grenzen ist sehr besorgt um dasWohlbefinden der Patienten, die das Team zurücklassen musste.Der Bericht "Indefinite Despair" kann unter diesem Linkheruntergeladen werden:https://share.aerzte-ohne-grenzen.de/index.php/s/eymaYAp8gNq99BXFotos bzw. Videomaterial aus Nauru können unter folgenden Linksheruntergeladen werden:https://media.msf.org/Share/8evo63ay2johhjnt08tb7864ry53232ohttps://media.msf.org/Share/5hxhp2u3c3pj720kawhpm3yh20a6h0rtPressekontakt:Christiane Winje, Tel. 030 700 130 240,christiane.winje@berlin.msf.org, Twitter: @msf_deOriginal-Content von: Ärzte ohne Grenzen, übermittelt durch news aktuell