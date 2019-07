Naumann-Stiftung/ifo-Studie: Kommunale Identität verhindert Populismus (FOTO)

Berlin (ots) -Kommunale Identität ist ein entscheidender Faktor für sozialesEngagement und politische Stabilität. Der Verlust kommunalerIdentität bietet Nährboden für den Aufstieg populistischer Parteien.Das ergab die Studie "Stärkung kommunaler Identität" des ifo-Dresdenim Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.Repräsentative Befragungen der deutschen Bevölkerung zwischen 1981und 2017 zeigen: Die Verbundenheit der Bürger mit der örtlichenGemeinde ("Kommunale Identität") ist ein wichtiger emotionalerBezugspunkt in ihrem täglichen Leben. 40 Prozent der Deutschen fühlensich besonders stark mit ihrer örtlichen Gemeinde verbunden. Sieidentifizieren sich somit in gleichem Maß mit ihrer Gemeinde wie mitDeutschland als Nationalstaat.Die kommunale Identität ist ein entscheidender Faktor fürToleranz, ehrenamtliches Engagement und die politische Stabilität vorOrt. Bürger, die sich mit ihrem Wohnort verbunden fühlen, gehenhäufiger zur Kommunalwahl, interessieren sich mehr für Politik, sindstärkere Befürworter der Demokratie, wählen seltener populistischeParteien und engagieren sich stärker im Ehrenamt vor Ort.Neue Gebietszuschnitte infolge von Gebietsreformen reduzieren diekommunale Identität erheblich. Insbesondere die großflächigenGebietsreformen in Ostdeutschland haben zu einem signifikantenVerlust kommunaler Identität geführt. Verlieren die Bürger dieemotionale Bindung zu ihrer Gemeinde, droht ein Rückgang von dringendbenötigtem sozialem Engagement. Dieser Identitätsverlust könnte einewichtige Erklärung für das Erstarken populistischer Tendenzen inOstdeutschland sein.Interkommunale Kooperationen als Alternative zu Gebietsreformensollten laut der ifo-Forscher bevorzugt werden. Sie ermöglichen dieNutzung von Größenvorteilen und schonen gleichzeitig die kommunaleIdentität. Durch die Stärkung kommunalpolitischer Verantwortung kanndie demokratische Teilhabe gefördert werden. So könnten relevantekommunale Entscheidungen in die Hände von Ortschaftsräten gelegt unddiese politisch aufgewertet werden. Auch neue Formen demokratischerTeilhabe können die kommunale Identität stärken, wenn sie direktemenschliche Begegnungen vor Ort fördern.Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit fordert einenPolitikansatz, der die Vielfalt deutscher Kommunen stärkt. Ein"One-fits-all"-Regelungskorsett wird dem nicht gerecht. InsbesondereRegionen mit Bevölkerungsabwanderung sind auf Möglichkeiten fürinnovative Konzepte, Freiräume und Experimentierklauseln angewiesen.Prof. Karl-Heinz Paqué, Vorstandsvorsitzender derFriedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, erklärt: "In der Politikwird die Verwurzelung der Bürger in der örtlichen Gemeinschaftweitgehend ignoriert, obwohl die kommunale Identität den leerenVersprechen der Populisten präventiv entgegenwirken kann. DerStärkung der kommunalen Identität muss daher eine bedeutend größereRolle in der aktuellen politischen Debatte zukommen."Link zur Studie: https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/817Pressekontakt:Jordi RazumFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitPressereferent+49 (0) 157 382 385 22jordi.razum@freiheit.orgfreiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell