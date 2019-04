Naturschutz/Biologische Vielfalt - Biologische Vielfalt im Apfelanbau: Projekt mit Vorbildcharakter

Köln (ots) -- PRO PLANET-Apfelprojekt ist offizielles Projekt der UN-DekadeBiologische Vielfalt- BfN-Präsidentin überreicht Auszeichnung an REWE GroupMit dem PRO PLANET-Apfelprojekt der REWE Group wurde heute einVorhaben als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfaltausgezeichnet, das zeigt, wie auch im konventionellen Obstanbau diebiologische Vielfalt gefördert werden kann. Die Würdigung überreichtedie Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz Prof. Beate Jessel.Die Auszeichnung der UN-Dekade wird an vorbildliche Projekteverliehen, die sich in besonderer Weise für die Erhaltung derbiologischen Vielfalt in Deutschland einsetzen."Indem das Apfelprojekt vor Ort konkrete Maßnahmen zum Biotop- undArtenschutz umsetzt, zum Beispiel Pflanzungen vornimmt oderNisthilfen anbringt, setzt es sich in vorbildlicher Weise fürbiologische Vielfalt auch im konventionellen Obstbau ein. Dabei hatdas Apfelprojekt nicht nur den Naturschutz im Blick, sondern bringtAkteurinnen und Akteure aus unter-schiedlichen gesellschaftlichenGruppen zusammen", sagte BfN-Präsidentin Prof. Beate Jessel. "Darüberhinaus gibt es den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit,bei ihrer Kaufentscheidung den Erhalt der biologischen Vielfalteinzubeziehen und informiert fast nebenbei auch noch über deren Wertfür uns Menschen."Die REWE Group setzt sich gemeinsam mit dem NABU und derBodensee-Stiftung gezielt für mehr biologische Vielfalt imkonventionellen Apfelanbau ein: In einem 2010 gestartetenGemeinschaftsprojekt sind mittlerweile mehr als 300landwirtschaftliche Betriebe in 13 Anbauregionen in Deutschlandaktiv. Nach der erfolgreichen Einführung des PROPLANET-Apfelprojektes in der Bodenseeregion wurde das Projekt ab 2011auf weitere Anbaugebiete ausgeweitet: Über 435 Hektar ein- undmehrjährige Blühflächen, über 10.000 Pflanzungen von Hecken, Bäumenund Sträuchern sowie über 2.900 Insekten-Nisthilfen bereichern heuteApfelplantagen und angrenzende Flächen. Darüber hinaus wurden 8.500Vogelnistkästen und Fledermausquartiere aufgehängt und über 1.400Sitzstangen für Greifvögel aufgestellt. Sie alle schaffen Lebensräumeund Rückzugsorte für Insekten und andere Tiere, die durch denlandwirtschaftlichen Flächenverbrauch aus ihrem natürlichenLebensraum verdrängt werden. Die auf den Projektflächen erzeugtenProdukte erhalten das REWE Group-Nachhaltigkeitslabel PRO PLANET."Unser Projekt zeigt, dass Landwirtschaft und Naturschutz keineGegensätze sein müssen: Im konventionellen Apfelanbau ist dasPotential zur Förderung der biologischen Vielfalt groß. Der Dialogund die praktische Zusammenarbeit zwischen Naturschützern undLandwirten liefern einen wertvollen Mehrwert für die Natur, dieAnbauregion und alle Beteiligten", so Dr. Florian Schäfer, ReferentNachhaltigkeit Ware Ultrafrische REWE Group, im Rahmen der heutigenAuszeichnung in einem REWE Markt in Köln.Die Vereinten Nationen haben den Zeitraum von 2011 bis 2020 alsUN-Dekade Biologische Vielfalt ausgerufen, um dem weltweiten Rückgangder biologischen Vielfalt entgegenzuwirken. Die UN-Dekade BiologischeVielfalt in Deutschland lenkt mit der Auszeichnung vorbildlicherProjekte den Blick auf den Wert der biologischen Vielfalt. Über dieAuszeichnung von Projekten entscheidet eine unabhängige Fachjury, ander Vertreter aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppenbeteiligt sind. 