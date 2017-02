"Die Naturschönheit" jetzt neu im Handel: MERIAN Südafrika (FOTO)

Hamburg (ots) -MERIAN Südafrika erscheint am 23. Februar 2017Die wichtigsten Themen auf einen Blick:- Zwischen Strand und Tafelberg: Zehn unvergessliche Erlebnisse inKapstadt, der entspannten Metropole- Park der Wunder: Der iSimangaliso Wetland Park ist ein Paradiesnicht nur für die "Big Five" der Wildtiere, sondern auch fürWale, Delfine und Krokodile- Die neuen Gesichter der Weinwelt: Winzer, Bar-Besitzer undSommeliers haben nicht nur hervorragenden Wein im Angebot,sondern auch spannende Geschichten- Strände und Parks am laufenden Band: Roadtrips an der West Coastund auf der Garden Route- Goldgräberstimmung: Künstler und Kreative krempeln die größteStadt des Landes um, das einst verrufene Johannesburg- Wiege der Menschheit: Millionen Jahre alte Knochen aus denHöhlen von Sterkfontein erzählen, wie wir wurden, was wir sindPlus: Im MERIAN kompass finden Sie auf 28 Seiten aktuelle Tippsund Adressen für einen Traum-Urlaub in Südafrika - vomKrüger-Nationalpark und vielen weiteren Natur-Schönheiten bis zumperfekten Tag in der Küstenstadt Durban und den vielen kulinarischenHighlights.Das Faszinierende an Südafrika ist: dieses Land bietet alles imÜberfluss. Wüste und Regenwald. Bizarre, 3000 Meter hohe Hochgebirgeund fast 3000 Kilometer traumhafte Küste. Im Südwesten ist das Klimarauh, im Osten mild, im Nordosten tropisch. Die GroßstädteJohannesburg und Kapstadt bieten europäischen Standard und bezauberndennoch mit der Ursprünglichkeit des schwarzen Afrikas. Und dann sindda noch die wilden Tiere und die exotischen Pflanzen.MERIAN ist im gut sortierten Zeitschriften- und im Buchhandel undunter www.merian.de erhältlich und kostet 8,95 Euro.Kostenfreier Service für Redaktionen: Fotos können Sie direkt undeinfach per Mail an redaktion@merian.de anfordern.Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit JAHRESZEITEN VERLAG,Tel. 040/2717-1422, Fax 040/2717-2121, E-Mail: presse@jalag.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, MERIAN, übermittelt durch news aktuell