Naturkosmetik vs. Biokosmetik - Was ist dran? Was ist drinnen?

Georg Zenner, Geschäftsführer der innovativen Kosmetikliniemysalifree macht reinen Tisch.Wien (ots) - Natur- und Biokosmetik ist kein Trend, sondern einLebensstil. Aber steckt immer drinnen, was drauf steht? mysalifreeGeschäftsführer Georg Zenner bringt Licht in den Begriffe-Dschungel.Er klärt auf, was hinter den Begriffen "Naturkosmetik" und"Biokosmetik" steht und wieso er bei der Erzeugung seinerKosmetiklinie sogar noch einen Schritt weiter geht."Generell gibt es keine EU-Verordnung, die die Begriffe Natur-bzw. Biokosmetik regelt. Das bietet viel Spielraum für Greenwashing"- so Georg Zenner.Österreich als VorreiterUm Verbraucher vor Marketingfallen zu schützen, hat dasösterreichische Bundesministerium für Gesundheit im Jahr 2010 strengeKriterien für die Inhaltsstoffe von Natur- bzw. Biokosmetikaufgestellt. Österreich nimmt hier eine Vorreiterrolle in der EU ein.Naturkosmetik nach ÖLMBNaturkosmetika dürfen ausschließlich aus Naturstoffen bestehen.Das heißt nur Wasser, pflanzliche, tierische und mineralische Stoffesind erlaubt. Synthetische Farbstoffe, ethoxilierte Rohstoffe(PEG?s), GVO, UV Filter, Silikone, Paraffine und andereErdölprodukte, synthetische Riechstoffe, Bestandteile toterWirbeltiere sowie Rohstoffe aus Wildsammlungen vom Aussterbenbedrohter Pflanzen sind verboten. Als Konservierungsstoffe dürfennaturidente Stoffe eingesetzt werden. Einen vorgeschriebenenBio-Anteil der Inhaltsstoffe gibt es nicht.Biokosmetik nach ÖLMBZusätzlich zu den genannten Kriterien müssen die Rohstoffe vonBiokosmetik zu min. 95% aus kontrolliert biologischem Anbau stammen.Ausgenommen sind Naturstoffe die nicht aus kontrolliert biologischemAnbau stammen können (z.B. Wasser, Salze, Tonerde etc.).Biokosmetikhersteller müssen sich zusätzlich von einer akkreditiertenösterreichischen Biokontrollstelle zertifizieren lassen.Und dann gibt es noch mysalifree...mysalifree - die weltweit einzigartige Biokosmetiklinie fürbesonders sensible oder irritierte Haut - geht sogar noch einenSchritt weiter und vermeidet Allergene wie Salicylate, ätherischeÖle, Duft- und Farbstoffe, Gluten sowie Wollwachs und Propolis. Umdem Konsumenten absolute Sicherheit zu gewährleisten, lässtmysalifree alle Produkte zertifizieren und von unabhängigenInstituten bewerten und überprüfen.