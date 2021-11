Naturkosmetik für jeden Tag mit Bevola Naturals

Neckarsulm (ots) -Mit der Einführung von "Bevola Naturals" setzt Kaufland auf zertifizierte Naturkosmetik im Eigenmarkensortiment. "Wir möchten jedem den Kauf guter und nachhaltiger Produkte ermöglichen. Mit Produkten der täglichen Pflege gehen wir konsequent den nächsten Schritt und reagieren damit auch auf die gestiegenen Ansprüche unserer Kunden im Drogeriebereich", sagt Stefan Bachmann, Geschäftsleiter Einkauf Eigenmarken.Den Anfang machen eine Bambus-Zahnbürste, Shampoos und Spülungen. Das Sortiment wird stetig erweitert. Neben Duschgelen und Flüssigseifen wird es Zahn- und Gesichtspflegeartikel als Naturkosmetikvariante geben ebenso wie Produkte, die speziell für Männer entwickelt wurden. Die Kosmetikprodukte sind klimaneutral*, vegan und nach "Natrue" zertifiziert. Das heißt, bei der Herstellung wird auf Silikone, Paraffine und Mineralöle, auf Mikroplastik und auf rein synthetische Farb- und Duftstoffe verzichtet.Bei der Verpackung setzt Kaufland auf handgezeichnete Illustrationen, die die Inhaltsstoffe der Produkte visualisieren. Der Aquarellhintergrund in Naturfarben auf weißer Flasche schafft eine moderne und wertige Optik, die den Charakter der Marke Bevola stützt und gleichzeitig einen eigenständigen Naturkosmetikauftritt schafft.Mit Bevola deckt Kaufland nahezu die gesamte Bandbreite von Drogerieprodukten für die ganze Familie ab, in überzeugender Qualität, zu günstigen Preisen und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. In Deutschland führt Kaufland mittlerweile mehr als 250 Artikelnunter der Marke Bevola.*Ausgleich über KlimaschutzprojekteWeitere Informationen zu Kaufland erhalten Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell