Naturkosmetik: Manche Stoffe können Haut reizen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Naturkosmetik gilt als gut verträglich, doch auch in ihr könnenbestimmte Stoffe empfindliche Haut reizen. So kann Alkohol, der zumBeispiel mit Pflanzenextrakten auf Alkoholbasis ins Produkt kommt undes haltbar macht, die Haut austrocknen. "Kritisch ist das vor allembei Duschgels oder -cremes, denn dann wäscht man mit dem Alkoholgleich die Lipide aus der Haut", erklärt der Sprecher Gesellschaftfür Dermopharmazie, Dr. Andreas Hünerbein, im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". Weniger Probleme bereitet Alkohol, wenn er ineine Gesamtkomposition eingebettet ist, die hochwertige Fette und Öleenthält. "Diese bewirken eine Rückfettung, die mögliche negativeFolgen des Alkohols abpuffert", sagt Professor Christoph Schempp,Biologe und Hautarzt an der Klinik für Dermatologie und Venerologieder Uni Freiburg.Wer sehr empfindliche Haut hat, verzichtet am besten auf Produktemit ätherischen Ölen, also Duftölen mit hohem Reiz- undAllergiepotenzial. Die Verträglichkeit hängt laut Hünerbein meistaber nicht von einer einzelnen Substanz ab, sondern von derGesamtkomposition. "Deshalb am besten in der Armbeuge testen, bevorman die Creme im Gesicht aufträgt." Eine Unverträglichkeit zeigt sichmeist darin, dass die Haut anfängt zu jucken oder sich rötet.Umfassende Informationen über Naturkosmetik bietet dieTitelgeschichte der neuen "Apotheken Umschau."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell