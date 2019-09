Naturkosmetik: Diese Siegel sind vertrauenswürdig

Baierbrunn (ots) - Bei der Suche nach Naturkosmetik sollten Kundenvor Etikettenschwindel auf der Hut sein. Viele konventionelleProdukte werben zwar offensiv mit natürlichen Inhalten, setzen abervielfach synthetische Stoffe ein. "Das ist ein gängigerVerkaufstrick, weil immer mehr Verbraucher Konservierungsstoffe oderMikroplastik in Kosmetik bewusst meiden", erklärt Silke Schwartau vonder Verbraucherzentrale Hamburg im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau".Ein Pflanzenbild auf dem Tiegel genügt nicht, um zuverlässigNaturkosmetik zu erkennen. Auf der Verpackung abgedruckte Zertifikate- zum Beispiel des Verbands BDIH, von Natrue oder Ecocert - sollenhelfen, echte Naturkosmetik kenntlich zu machen. Die genannten Siegelseien hilfreich und vertrauenswürdig, sagt Schwartau. "In der Summeist das System aber nicht transparent genug. Bei den Regeln gibt eszwar eine große Schnittmenge, aber im Grunde kocht jederZertifizierer sein eigenes Süppchen."In einem Punkt müsse allerdings niemand nach Siegeln forschen:"Viele Verbraucher interessieren sich für Naturkosmetik, weil sieTierversuche ablehnen. Diese sind aber für Kosmetik in der gesamtenEU seit Langem generell verboten."In der aktuellen "Apotheken Umschau" beantworten Experten diewichtigsten Fragen zum Thema Naturkosmetik.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell