Naturkatastrophen kommen Swiss Re teuer zu stehen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Naturkatastrophen in Japan und Nordamerika haben die Swiss Re im dritten Quartal stark belastet.



Der Schweizer Rückversicherer rechnet auf Basis vorläufiger Schätzungen mit einer gesamten Schadenbelastung aus den jüngsten Naturkatastrophen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar (rund 956 Mio Euro) vor Steuern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Dazu kamen noch von Menschen verursachte Katastrophen, die zu einer Belastung von rund 300 Millionen Dollar führten.