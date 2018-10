Naturkatastrophen belasten Japans Industrieproduktion im September

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat die Industrieproduktion im September stärker unter den Naturkatastrophen gelitten als ohnehin befürchtet.



Die Produktion der Industrieunternehmen ging im Vergleich zum August um 1,1 Prozent zurück, wie die Regierung am Mittwoch in Tokio mitteilte.

Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Rückgang um lediglich 0,3 Prozent gerechnet. Im August hatte die Produktion noch leicht angezogen. Im Oktober dürfte sie aber wieder deutlich anziehen. Die Regierung geht von einem Plus von sechs Prozent aus.

Die Naturkatastrophen hatten im September auch die Exporte belastet. So hatte unter anderem der Taifun Jebi einen wichtigen Flughafen für die Exportwirtschaft zeitweise lahmgelegt. Zudem wurden die Lieferketten im Norden des Landes durch ein Erdbeben stellenweise unterbrochen./zb/mne