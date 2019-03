Naturgy Energy: Im Depot behalten?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Naturgy Energy die Gemüter der Anleger und Jens Becker hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Der RSI7 Tage für die Naturgy Energy-Aktie liegt bei 62,92, die Aktie ist also weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 liegt bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.