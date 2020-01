Naturgut Bio-Helden: Avocados aus Spanien statt Übersee / Erzeugergemeinschaft legt besonderen Schwerpunkt auf Biodiversität

Köln (ots) - Binnen weniger Jahre hat die Avocado einen wahren Siegeszugangetreten. Wurden 2008 nicht einmal 20.000 Tonnen der bei Kunden als Superfoodbeliebten Früchte importiert, hat sich die Menge mittlerweile nahezuverfünffacht. Die wichtigsten Exportländer von Avocados für den deutschen Marktsind die über zehntausend Kilometer entfernten südamerikanischen Staaten Peruund Chile - 2018 entfielen beinahe 50 Prozent der weltweiten Exporte auf diesebeiden Länder. Mit den Naturgut Bio-Helden Avocados aus Spanien setzt PENNY einZeichen für mehr Nachhaltigkeit, denn der deutlich kürzere Transportweg bedeutetautomatisch auch geringere Umweltbelastungen zum Beispiel an CO2. Im Rahmen desProjektes "Bio-Helden müssen nicht weit reisen" vermarktet PENNY jetzt erstmalsAvocados von ausgewählten Bio-Landwirten einer Erzeugergemeinschaft, die einenbesonderen Schwerpunkt der Produktion auf deren Biodiversität legt. Daher sinddie verfügbaren Mengen begrenzt.Diese Naturgut Bio-Helden Avocados sind ab dem 27. Januar 2020 in allen 2.200PENNY-Märkten verfügbar solange der Vorrat reicht. Im Laufe des Jahres folgenmit Maracujas und Mangos weitere exotische Lieblinge der Kunden in Bio-Qualitätund mit kürzeren Transportwegen."Unsere Erzeugergemeinschaft in Spanien besteht aus mittelständischenBio-Betrieben, die neben einem nachhaltigen Anbau Wasser und Energie sparen oderbienenfreundlich begrünen. Durch den kürzeren Transportweg können dieBio-Früchte zudem länger am Baum reifen und entwickeln so ein intensives Aroma.Wir sind davon überzeugt, dass uns unsere Kunden in unserem Bemühen um mehrNachhaltigkeit aktiv unterstützen", so Patricia Brunn, PENNY-BereichsleiterinUltrafrische - Obst, Gemüse, Blumen, Pflanzen.Einer unserer Erzeuger ist José Martínez Cortés. Er baut auf seiner Finca in derNähe von Vélez-Málaga mit zwei Mitarbeitern seit 1996 Avocados und Mangos an.Mit der biologischen Produktion kehrte die Biodiversität zurück. Vögel wieDrosseln, Spatzen, Tauben und Stieglitze fliegen zwischen den Bäumen umher,Rebhühner, Füchse, Dachse und Wildschweine durchstreifen regelmäßig dieAnbaufläche von 2,2 Hektar Größe. "Wir produzieren mit und nicht auf Kosten derNatur. Von diesem Einklang profitieren wir ebenso wie Fauna und Flora. Ich binfest davon überzeugt, dass die PENNY-Kunden verstehen werden, dass wir dieseFrüchte daher nur saisonal anbieten können", so José Martínez Cortés, der mitseiner Familie in unmittelbarer Nähe zu seinem Avocado-Hain lebt.Über PENNY:PENNY erzielte 2018 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und mehr als28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail:presse@penny.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59659/4498779OTS: PENNY Markt GmbHOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell