Natures Crops präsentiert Natralipid Kosmetiköle auf der NYSCC

Winston-Salem, North-Carolina (ots/PRNewswire) -Natures Crops International, ein vertikal integrierter Hersteller von Spezialölen für Nutrazeutika, Lebensmittel und Körperpflegeprodukte, wird seine Natralipid(TM)-Plattform von Spezialölen für die Körperpflege auf dem NYSCC Supplier's Day (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3329853-1&h=2528492667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3329853-1%26h%3D1197966907%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnyscc.org%252Fsuppliers-day%252F%26a%3DNYSCC%2BSupplier%2527s%2BDay&a=NYSCC+Supplier%27s+Day) vom 10. bis 11. November im Javits Center in New York City vorstellen. Natralipid-Öle sind 100% pflanzliche, expellergepresste Öle, die sich durch hohe Funktionalität, Rückverfolgbarkeit und Reinheit auszeichnen. Sie entsprechen damit der vermehrten Verbrauchernachfrage nach natürlichen und unbedenklichen Inhaltsstoffen in Kosmetika und Hautpflegeprodukten. Die Natralipid-Linie besteht aus Abessinier-, Ahiflower®- und Meadowfoam-Samenöl.Natralipid-Öle werden regenerativ angebaut, sind vom Boden bis zum Öl stets rückverfolgbar und werden in einer risikominimierten und qualitätsgesicherten Lieferkette nachhaltig verarbeitet. Alle Natralipid-Öle werden sorgfältig entwickelt, um eine erstklassige Leistung in Kosmetika und Körperpflegeprodukten zu erzielen. Das Natralipid Abessinische Öl ist das reichhaltigste pflanzliche Öl für geschmeidiges, glänzendes, dickes und seidiges Haar. Natralipid Ahiflower-Öl unterstützt mit seinem einzigartig hohen Gehalt an Omega-3 SDA und Omega-6 GLA topische Anti-Aging-Anwendungen. Natralipid Wiesenschaumkrautöl bietet überlegene Stabilität, Geschmeidigkeit, Feuchtigkeitszufuhr und transdermale Barrierereparatur.Diese hochwertigen pflanzlichen Samenöle sind mehr als nur inerte Trägeröle. Sie wurden speziell aus Elitesorten ausgewählt und rigoros auf ihre einzigartige Fettsäurezusammensetzung und ihre hervorragende Funktionalität bei topischen Anwendungen getestet. Alle Natralipid-Öle erfüllen die strengen Anforderungen von Natures Crops Crop Assured 365® in Bezug auf Identität, Reinheit und Rückverfolgbarkeit."Mit den Natralipid-Ölen, die wir auf der NYSCC vorstellen, wollen wir der wachsenden Nachfrage seitens der Verbraucher und Kosmetikhersteller nach rein natürlichen, nicht-synthetischen Inhaltsstoffen in Schönheits- und Körperpflegeprodukten nachkommen, die genauso leistungsfähig sind wie entsprechende synthetische Produkte", sagte Greg Cumberford, VP Science and Regulatory bei Natures Crops. "Wir verwalten sorgfältig die gesamte Lieferkette für Natralipid-Öle und stellen sicher, dass unsere Öle nachhaltig verarbeitet, niemals durch Lösungsmittel extrahiert und immer aus hochwertigen Ölsaaten aus regenerativem Anbau physikalisch raffiniert werden."Natures Crops, als vertikal integrierter Anbieter, kann eine solide Lieferkette für Spezialöle garantieren, so dass Liefer- und Qualitätsschwankungen vollständig ausgeschlossen werden. Alle Natralipid-Ölsaaten werden ausschließlich im Auftrag von Natures Crops angebaut. Die Natralipid-Plattform kann eine vollständige Rückverfolgbarkeit vom Boden bis zum Öl, skalierbare Lieferung und Liefersicherheit sowie eine konstante Preisgestaltung gewährleisten.Natralipid Öle werden auf dem NYSCC am Stand #557 ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie auf https://nysuppliers21.mapyourshow.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3329853-1&h=2147737069&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3329853-1%26h%3D3811917701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnysuppliers21.mapyourshow.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fnysuppliers21.mapyourshow.com&a=https%3A%2F%2Fnysuppliers21.mapyourshow.com) und sehen Sie nach "Natralipid". Besuchen Sie auch die Website von Natures Crops unter www.naturescrops.com.