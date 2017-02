Naturerlebnisse mal anders: Spielerisch feiern mit Shaun dem Schaf

Köln (ots) - Shaun - das wahrscheinlich bekannteste Schaf der Welt- lebt mit seinen Freunden auf einer Farm und löst mit viel Witz undCharme die verzwicktesten Situationen. Die WDR mediagroup (WDRmg)rückt Shauns natürliches Umfeld nun verstärkt in den Fokus und setztgemeinsam mit der Kölner Eventagentur Terbrüggen ein neues Konzeptum. Unter dem Motto "Shaun das Schaf - Naturerlebnisse" bietetTerbrüggen ab sofort Outdoor-Aktionen und Events an, die spielerischBlumen, Pflanzen oder das typische Farmleben von Shaun einbeziehen.Die verschiedenen Shaun-Natur-Stationen können als Rahmenprogramm fürErlebnisbauernhöfe oder als einzelne Programmpunkte für Stadtfeste,Messen und Firmenveranstaltungen gebucht werden.Julia Wurzer, Teamleiterin Marken bei der WDRmg, erklärt: "BeiShaun auf dem Bauernhof ist immer was los. Mit Aktionen und Events,die thematisch nah dran sind, können kleine und große Fans jetzt auchselbst unmittelbar in seine Welt eintauchen. Das stärkt dieLizenzmarke nachhaltig und liefert zudem Impulse für die künftigeVerwertung in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Merchandising."Neu bei Terbrüggen sind etwa Kreativ-Stationen, bei denen ausShaun-typischen Requisiten Wimpelketten und Schmuckstücke für dieganze Familie gefertigt werden. Ein weiteres Highlight für diekommende Sommersaison ist die Shaun-Meisterschaft: Teilnehmer könnensich erstmals in den Disziplinen Kartoffellauf, Ballhüpfen,Schubkarren- oder Schweinerennen messen. Wer es beschaulicher mag,der entscheidet sich lieber für Kornsamenraten per Buzzer oderBlumenkugeln zum Selbermachen. Stets steht das liebenswerte undschelmische Schaf im Mittelpunkt."Im Zeitalter der digitalen Medien gibt es einen Gegentrend, hinzu sportlichen Naturerlebnissen mit der ganzen Familie. Unsere neuenEvents zielen genau darauf ab, solch vielseitigen Spielspaß zubieten, so dass jeder auf seine Kosten kommt. Das gemeinsame Erlebensoll lange in Erinnerung bleiben", berichtet Barbara Terbrüggen,Geschäftsführerin Terbrüggen Show-Produktion."Shaun das Schaf" ist eine internationale Koproduktion unterMitwirkung des WDR, der das beliebte Schaf seit 2007 unter anderemals regelmäßigen Gast in die "Sendung mit der Maus" integriert. DieWDRmg hält als Lizenzagentur das Verwertungsmandat an der Kindermarkein der DACH-Region.Bildmaterial steht zum Download bereit unter:http://wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles/Pressekontakt:Stefanie RossnerRossner RelationsTelefon +49(0)221 92428-144rossner@rossner-relations.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell