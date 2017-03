In Nature Communications veröffentlichte Ergebnisse zeigen, dass neutralisierende Antikörper codierende mRNA-LNP humanisierte Mäuse vor HIV-1-Infektion schützen

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Acuitas Therapeutics Inc. (https://acuitastx.com/), ein privatesBiotechnologie-Unternehmen, das eine hochmoderneLipidnanopartikel(LNP)-Abgabetechnik für Messenger-RNA (mRNA)entwickelt, hat heute die Veröffentlichung von Daten bekanntgegeben,die zeigen, dass mRNA, die breit neutralisierende Antikörper codiertund in einem Acuitas-LNP-Träger abgegeben wird, humanisierte Mäusevor einer HIV-1-Infektion schützt. In einem heute in NatureCommunications veröffentlichten Artikel zeigten Wissenschaftler undakademische Forscher von Acuitas unter der Leitung von Dr. DrewWeissman, MD, Professor für Infektionskrankheiten an der PerelmanSchool of Medicine der Universität Pennsylvania, dass durch eineeinzige Injektion mit mRNA-LNP, die den HIV-1-Antikörper VRC01 (1,4mg/kg) codieren, nach 24 Stunden eine Plasma-Antikörper-Konzentrationvon etwa 170 µg/ml erreicht wurde. Des Weiteren wurde durch einewöchentliche Verabreichung von 1 mg/kg mRNA-LNP eineAntikörperkonzentration mit einem Talspiegel von etwa 40 µg/mlbeibehalten. Wichtig hierbei ist, dass eine einzige Injektion mitVRC01 mRNA-LNP humanisierte Mäuse auf dosisabhängige Weise vor einerintravenösen HIV-1-Übertragung schützte."Diese neueste Veröffentlichung durch Dr. Weissman und seineKollegen verdeutlicht das Potenzial der mRNA-LNP-Therapie als passiveImmuntherapie gegen HIV-1 sowie möglicherweise gegen weitereInfektionskrankheiten. Zudem wird hierdurch das Konzept, die Leberals "Proteinfabrik" zu nutzen, sowie die Durchführbarkeit vonwiederholten Dosierungen veranschaulicht", sagte Dr. Thomas Madden,Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Acuitas Therapeutics.Informationen zu Messenger-RNA (mRNA)Messenger-RNA ist ein natürliches Molekül, das Zellen dieHerstellung von Proteinen ermöglicht. Informationen, die für einspezifisches Protein codieren, sind in Genen im Zellkern enthalten.Diese Informationen werden in eine Nachricht (mRNA) transkribiert,die dann aus dem Kern wandert und in das spezifische Proteintranslatiert wird. Synthetische mRNA kann mithilfe vonAcuitas-LNP-Trägern in eine Zelle eingebracht werden, um die Zellezur Herstellung eines therapeutischen Proteins anzuweisen. Solchetherapeutischen Proteine könnten ein fehlendes oder defektes Proteinersetzen, als Antikörper zum Schutz vor Infektion agieren oder eineschützende Immunantwort (d. h. eine Impfung) bereitstellen.Informationen zu Acuitas TherapeuticsAcuitas Therapeutics ist ein privates Biotechnologie-Unternehmenmit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das neuartigeLNP-Träger für mRNA und andere Nukleinsäure-Therapeutika entwickelt,darunter eine Technologie, die unter beschränkter Lizenz von derArbutus Biopharma Corporation entwickelt wird.Acuitas Therapeutics Inc., Dr. Thomas Madden, Geschäftsführer undVorstandsvorsitzender, +1-604-880-6157Original-Content von: Acuitas Therapeutics Inc, übermittelt durch news aktuell