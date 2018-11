Naturally Splendid: Augen auf!

Der Naturally Splendid-Schlusskurs wurde am 02.11.2018 an der Heimatbörse Venture mit 0,19 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat Naturally Splendid auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Naturally Splendid. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Naturally Splendid lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Naturally Splendid in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Naturally Splendid erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Products"-Branche sind im Durchschnitt um 20,15 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,52 Prozent im Branchenvergleich für Naturally Splendid bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,28 Prozent im letzten Jahr. Naturally Splendid lag 1,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.