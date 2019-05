Naturally Clear - Weleda gibt Unreinheiten Kontra mit der Kraft der Natur (FOTO)

Arlesheim (ots) -Mit Naturally Clear ergänzt Weleda das bestehendeGesichtspflegesortiment mit einer ganzheitlichen Serie, die mithilfeder besonderen Eigenschaft von Weidenrinde für sichtbar reinere Hautsorgt - in jedem Alter und mit natürlichen Inhaltsstoffen.Die Welt der Pflanzen stellt eine große Auswahl an natürlichenWirkstoffen zur Verfügung. In der neuen Weleda GesichtspflegelinieNaturally Clear sorgsam kombiniert und vereint, entfaltet ein Trioseine Stärken gegen unreine Haut: Weidenrinde, Hamamelis und Süßholz.Der verwendete Weidenrindenextrakt wird aus der Rinde verschiedenerWeidenarten aus Wildsammlung gewonnen und hat antimikrobielle sowiehautbesänftigende Eigenschaften. In Kombination mit den Extrakten ausSüßholzwurzel und Hamamelis bietet die Gesichtspflegelinie eineeffektive Wirkstoffkomposition bei Unreinheiten, ohne dabei die Hautauszutrocknen.Basierend auf einem ganzheitlichen Konzept, das inspiriert istdurch Weledas pharmazeutische und aromatherapeutische Expertise,bietet Naturally Clear ein komplettes kosmetisches Pflegesystem: DasKlärende Waschgel und das Mattierende Fluid bilden gemeinsam dieBasispflege für jeden Tag. Sollten sich dennoch Unreinheiten oderMitesser bilden, bieten das S.O.S. Spot Treatment mit Thymianöl unddie Spot Abdeckcreme mit leichter Tönung sofortige Abhilfe undMilderung. Abgerundet wird das Pflegekonzept von einemaromatisch-frischen Duft mit ätherischen Ölen aus Kamille, Lavendelund Pfefferminze.Weleda Naturally Clear ist ab Mai im Handel erhältlich. Mehr Infosunter www.weleda.dePressekontakt:Weleda AGTassja Damâso+41 61 705 2150Original-Content von: Weleda AG, übermittelt durch news aktuell