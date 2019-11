Natural Resource: Kann das wirklich sein?

An der Heimatbörse New York notiert Natural Resource per 12.11.2019, 16:34 Uhr bei 22.6 USD. Natural Resource zählt zum Segment "Kohle & Brennstoffe".

Nach einem bewährten Schema haben wir Natural Resource auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Natural Resource investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,33 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen Mehrertrag in Höhe von 2,09 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3,4 liegt Natural Resource unter dem Branchendurchschnitt (97 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 98,63 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Natural Resource erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Natural Resource vor. Natural Resource erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.