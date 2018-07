Natural Gas Services: Aktienanalyse vom 05.07.2018

Der Natural Gas Services-Schlusskurs wurde am 03.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 23,95 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Natural Gas Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Natural Gas Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Natural Gas Services verläuft aktuell bei 25,85 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 23,95 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,35 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 23,71 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Natural Gas Services-Aktie der aktuellen Differenz von +1,01 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Natural Gas Services-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Natural Gas Services vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 28 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 16,91 Prozent erzielen, da sie derzeit 23,95 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Natural Gas Services liegt bei einem Wert von 211,07. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 49,97) über dem Durschschnitt (ca. 322 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Natural Gas Services damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.