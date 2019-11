Natur zum Anziehen - bei Kaufland gibt es nur noch Bio-Baumwolle (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Baumwolle NYBOT Rolling":

Bei Kaufland erhalten Kunden ab sofort Baumwolltextilien der Eigenmarkenausschließlich aus zertifizierter Bio-Baumwolle. SämtlicheEigenmarken-Baumwollartikel sind nach dem Öko-GOTS-Standard (Global OrganicTextile Standard) zertifiziert, bei dem umweltfreundliche Prozesse undsozialverträgliche Bedingungen höchste Beachtung finden."Wir achten sehr genau darauf, unsere Produkte unter nachhaltigen Arbeits- undProduktionsbedingungen herzustellen. Besonderen Wert legen wir dabei auch aufdie Transparenz. Deshalb endet die GOTS-Zertifizierung bei uns nicht beimLieferanten. Auch Kaufland selbst ist nach dem GOTS-Standard zertifiziert. Dasist in der Branche nicht selbstverständlich", sagt Stefan Bachmann,Geschäftsleitung Einkauf Nonfood bei Kaufland.Die Vorteile des "Global Organic Textile Standard"GOTS steht für "Global Organic Textile Standard" und ist der weltweit führendeStandard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugtenNaturfasern, der gleichzeitig die Einhaltung strenger Sozialkriterieneinfordert. Damit ein Produkt das "GOTS Organic-Label" tragen darf, müssenmindestens 95 Prozent der Fasern aus kontrolliert biologischer Landwirtschaftstammen. Bei dem GOTS-Siegel "Made with..." sind es mindestens 70 Prozent.Auf hohem Niveau definiert der Standard umwelttechnische Anforderungen entlangder gesamten textilen Produktionskette und gleichzeitig strenge einzuhaltendeSozialkriterien. Von der Gewinnung der biologisch erzeugten, natürlichenRohstoffe über eine umwelt- und sozialverträgliche Fertigung bis hin zurtransparenten Kennzeichnung. Hierbei werden keine chemisch-synthetischenPflanzenschutzmittel sondern nur natürliche Dünger eingesetzt.Der Wasserverbrauch ist grundsätzlich geringer als bei herkömmlichenAnbau-Methoden und Landwirte müssen Fristen der Anbauflächen zur Schonungeinhalten. Außerdem ist der Einsatz gentechnisch veränderten Pflanzenmaterialsnicht erlaubt. Um eine lückenlose Einhaltung der Kriterien sicherzustellen,stützt sich der Standard auf ein duales System aus Inspektionen vor Ort undRückstandsanalysen. Um das GOTS-Siegel zu erhalten, muss ein Unternehmenausnahmslos alle Kriterien des Standards erfüllen.Kauflands TextilengagementDie GOTS-Zertifizierung gliedert sich bei Kaufland in eine Reihe von Maßnahmendes nachhaltigen Textilengagements ein. So hat sich das Unternehmen bspw. imRahmen des freiwilligen Detox-Commitments dazu verpflichtet, gemeinsam mitseinen Lieferanten die Wasserverschmutzung und den Einsatz kritischerChemikalien zu reduzieren und so die Belastung für Mensch und Natur zuverringern. Zudem setzt Kaufland auf über gesetzliche Standards hinausgehendeZertifizierungen wie Ökotex und hat die Textilproduktverpackungen gänzlich vonPlastik auf FSC-zertifizierte Pappe umgestellt. Kaufland ist zudem als eines derersten Unternehmen beim staatlichen Siegel für nachhaltige Textilien, dem"Grünen Knopf", dabei und hat seine Baumwolltextilien komplett nach diesemStandard zertifizieren lassen.