Natürliches Mineralwasser: Alles Gute kommt von unten - und oben! (FOTO)

Sankt Augustin (ots) -Auch wenn es angesichts der aktuellen, warmen Wetterlage seltsamklingen mag: Die Sommermonate sind in Deutschland in der Regelrelativ regenreich. Laut Statistik des Deutschen Wetterdienstes fälltin den Monaten Mai bis August der meiste Niederschlag im Jahr. DerRegen ist dabei der Rohstoff für das beliebteste KaltgetränkDeutschlands: natürliches Mineralwasser.Wenn Regen auf die Erde fällt, sickert er viele Jahre bisJahrzehnte durch verschiedene Erd- und Gesteinsschichten. Hierdurchbildet sich gut geschützt in der Tiefe natürliches Mineralwasser undwird dort mit Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert. Auch,wenn es den Menschen in Deutschland manchmal zu viel regnet: DerRegen liefert den "Nachschub von oben" und ist neben einernachhaltigen Nutzung der Quelle eine wichtige Voraussetzung dafür,dass das Naturprodukt stets sicher und zuverlässig zur Verfügungsteht.Regen ist ein wichtiger Teil des natürlichen Wasserkreislaufs, zudem auch Mineralwasser gehört: Fällt Niederschlag auf dieErdoberfläche, versickert das Wasser und durchströmt dieverschiedenen Erd- und Gesteinsschichten. Auf seinem Weg in die Tiefewird das Regenwasser in komplexen Reaktionen und Prozessen gefiltertund gereinigt, zusätzlich nimmt es dabei Mineralstoffe undSpurenelemente auf. Schließlich sammelt sich das Wasser auf einerundurchlässigen Schicht als sogenanntes "Tiefenwasser" oft mehrerehunderte Meter tief. Dort lagert es besonders gut geschützt vorVerunreinigungen - und wird im Laufe der Jahre zu natürlichemMineralwasser.Aufgrund seiner Lage und den klimatischen Bedingungen istDeutschland ein regenreiches Land - dafür aber auch ein"Mineralbrunnenland": Seine vielfältige Geologie, also die regionalganz unterschiedliche Zusammensetzung der Erdschichten undGesteinsuntergründe, bietet beste Voraussetzungen für die Bildung vonMineralwasser tief unter der Erde. Und das nicht nur reichlich,sondern auch vielfältig: Die Mineralwasservielfalt Deutschlands istauf der ganzen Welt einzigartig. Über 500 verschiedene deutscheMineralwässer gibt es, jedes mit einem unverwechselbaren Geschmackund einem individuellen Mix an Mineralstoffen. Als Naturproduktspiegelt natürliches Mineralwasser somit seine Ursprungsregion wider.Ein Blick aufs Mineralwasser-Etikett verrät nicht nur dieZusammensetzung an Mineralstoffen und Spurenelementen, sondern auchden Quellort, an dem es abgefüllt wurde.