Natürliches Gamma-Dodecalacton von Blue California hergestellt

Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - BlueCalifornia, ein Hersteller von gereinigten natürlichen Zutaten undAromakomponenten für den Einsatz in Lebensmitteln undKörperpflegemitteln, gab heute die erfolgreiche Kommerzialisierungvon Gamma-Dodecalacton für die Verwendung als Aromakomponentebekannt. Gamma-Dodecalacton ist ein lebensmittelverträglicherAromastoff und eine Aromakomponente mit intensivem Pfirsichgeschmack,die Aromen zusätzlich eine cremige Note verleihen. Diesererstaunliche Wirkstoff erweitert die Produktlinie der Aromastoffe desUnternehmens, die durch Fermentation mithilfe natürlicher und wilderHefestämme erzeugt werden, um den EU-Status dieser Zutat alsnatürliches Produkt sicherzustellen.Gamma-Dodecalacton ist eine weitere natürliche und vielseitigverwendbare Aromakomponente, die in zahlreichen Obstarten vorhandenist, und die Pfirsichen und reifendem Obst einen besonderen Geschmackverleiht. Es wird kommerziell in Formulierungen von Pfirsich-,Aprikosen- und Erdbeeraromen für den Einsatz in Getränken,Körperpflegeprodukten und pharmazeutischen Anwendungen verwendet.Cecilia McCollum, Executive Vice President des Unternehmens,erklärte: "Unser Gamma-Dodecalacton und Gamma-Decalacton sind nichtnur natürlich, sondern auch nicht gentechnisch verändert (Non-GMO),sodass sie ideal für den Einsatz in einer Reihe vonVerbraucherprodukten geeignet sind." Die neuen Aromakomponenten vonBlue California werden in den unternehmenseigenen Produktionsstättenhergestellt und wurden von Conagen entwickelt. "In den vergangenenzehn Jahren haben wir intensiv in F&E sowie innovativeHerstellungsverfahren investiert und diese beiden Wirkstoffe sind nurein Beispiel dessen, was wir erreicht haben", fügte McCollum hinzu.Die natürlichen Aromastoffe Gamma-Dodecalacton undGamma-Decalacton von Blue California werden ein unabhängigesPrüfungsprogramm zur Feststellung durchlaufen, dass sie nichtgentechnisch verändert wurden, um den Non-GMO-Status der Produkte zubestätigen und die Möglichkeit des Markteintritts in Europa zusichern. Die Produktionsstätten des Unternehmens besitzen GMP- undBRC-Zertifizierungen, um die Reinheit und gleichbleibende Werte sowiedie Qualität der natürlichen Inhaltsstoffe zu gewährleisten, die esam Weltmarkt anbietet.Blue California ist ein anerkannter Branchenführer bei Innovationund der Herstellung von hochreinen natürlichen Präparaten undbotanischen Extrakten für die Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- undAromenindustrie.Pressekontakt:Cecilia McCollum bei Blue California30111 TomasRancho Santa MargaritaCA 92688. (949) 635-1990(949) 635-1984 (Fax) sales@bluecal-ingredients.comhttp://bluecal-ingredients.comOriginal-Content von: Blue California, übermittelt durch news aktuell