Natürliches CBD jetzt als sublinguale Filmblättchen CeBeDot

Wien (ots) - Das slowenische innovative Unternehmen InnoBEM beschäftigt sich aufGrundlage von Wissen und langjährigen pharmazeutischen, chemischen undtechnologischen Erfahrungen seiner Teilhaber mittels Einsatz modernerTechnologien mit der Entwicklung von Erzeugnissen, die dem Benutzer in jederHinsicht sowohl bezüglich der Effektivität als auch der Benutzbarkeit Vorteilebringt.Auf diese Weise hat das Unternehmen InnoBEM mithilfe der 3D-Drucktechnik eineneue Form eines Nahrungsergänzungsmittel für den europäischen Markt entwickelt,produziert und herausgebracht - die dünnschichtigen sublingualen FilmblättchenCeBeDot (https://www.cebedot.com/en/home/).Das Nahrungsergänzungsmittel basiert auf der natürlichen Paste desIndustriehanfs, die einen hohen Anteil an CBD (Cannabinoid) sowie ein breitesSpektrum an natürlichen Substanzen enthält.In unserem Körper befindet sich zwar ein eigenes "Endocannabinoid-System"(https://www.cebedot.com/en/learn/), das für die natürliche Balance derKörperfunktionen sorgt. Dieses Gleichgewicht ist aufgrund der Einflüsseverschiedener Stressfaktoren in unserem modernen Lebensrhythmus meistensvielfach zerstört und der chronische Stress ist folglich mit ernstenKrankheitszuständen verbunden wie z.B. Erkrankungen der Herzkranzgefäße,Depressionen, Krebs, Angstzustände, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, erhöhterBlutzuckerspiegel, Magenschmerzen, Schlaflosigkeit, geschwächtes Immunsystem,Fertilitätsprobleme, Libidoverlust, beschleunigter Atem sowie Müdigkeit.Aus diesem Grund ist die Stressbewältigung ein wesentlicher Teil einesausgewogenen Lebensstils, wobei ebenfalls sowohl die Ernährung als auch dieNahrungsergänzungsmittel eine erhebliche Rolle spielen, besonders jene, die unsvon der Natur angeboten werden (https://www.cebedot.com/shop/).In Europa können die Benutzer das Nahrungsergänzungsmittel CBD vor allem infolgender Form erwerben: Öltropfen, Paste und weiche Gelatinekapseln.Die neue Form der bilingualen Filmblättchen CeBeDot(https://www.ots.at/redirect/cebedot1) enthält alle außerordentlichennatürlichen Eigenschaften der Hanfpaste und bringt dem Benutzer zusätzlich eineReihe von Vorteilen:- Die Filmblättchen sind in einfacher und benutzerfreundlicher Form,die man diskret und ohne vorherige Dosierung während der Arbeit, einer Reise,in der Natur und natürlich auch zu Hause unter die Zunge legen kann.- Auch ohne Aufbewahrung im Kühlschrank erhalten sie die höchsteQualität Bewahren.- Die sublinguale Form ist die adäquateste Form zur Erlangung einerschnellen und effektiven Wirkung von CBD und- diese Form kann sowohl bezüglich verschiedener Stärken als auch desGeschmacks an die Wünsche und Bedürfnisse der Benutzer angepasst werden.