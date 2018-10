Natürliche, gentechnikfreie Konservierungsmittel der nächsten Generation von Conagen

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Conagen, ein innovativesBiotechnologie-Unternehmen, verkündete heute einen massivenDurchbruch in der Entwicklung von natürlichen Konservierungsmittelnder nächsten Generation; die Patentierung dieser Technologie istanhängig. Die Technologie ist einsatzbereit und wird potenziellenPartnern im Jahr 2019 bei der erfolgreichen Kommerzialisierunghelfen.Konservierungsstoffe sind Substanzen, die Lebensmitteln zugesetztwerden, um das Wachstum von Schimmel zu hemmen und so die Haltbarkeitzu verlängern. Künstliche Konservierungsstoffe werden in derLebensmittelindustrie, vor allem aufgrund der Abwesenheit natürlicherAlternativen mit ähnlicher Wirksamkeit, schon seit langem verwendet.Die Verbraucher von heute suchen nach Reinheit ohne künstlicheZusatzstoffe und einfach verständlicher Etikettierung. Branchenriesenreagieren auf diese Anforderungen, indem sie ihre Pläne, allekünstlichen Konservierungsstoffe aus ihren Zutatenlisten zuentfernen, bewerben.Conagen hat eine bahnbrechende Technologie zur Produktion einerhoch reinen Verbindung mit signifikanten antimikrobiellen Effektenund Konservierungsfunktionen entwickelt, die unter verschiedenenpH-Bedingungen stabil, wasserlöslich und farblos ist und einen leichtsüßen Geschmack hat. Diese Verbindung kann mit einerFermentierungstechnologie hergestellt werden, für die bereits einPatent anhängig ist, und sie wird 2019 für die kommerzielleProduktion verfügbar sein, wobei die erforderlichen behördlichenGenehmigungen in Arbeit sind."Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie wartet schon lange aufnatürliche Alternativen zu künstlichen Zusatzstoffen für dieKonservierung von Nahrungsmitteln. Unsere bahnbrechende Technologiekann auf die Herausforderungen der Branche reagieren und dieNachfrage der Konsumenten nach natürlichen, reinen Zutaten erfüllen",sagt Oliver Yu, Ph.D, Mitbegründer und CEO von Conagen.Conagen verwendet natürliche Substrate in Kombination mit wildenStämmen, die in der Natur im Zusammenhang mit diversen biochemischenPfaden gefunden werden. Seit 10 Jahren befasst sich das Unternehmenmit den schwierigsten Herausforderungen in der Branche und hatbereits mehr als 15 Projekte von der Konzeption bis hin zurKommerzialisierung erfolgreich geleitet.Informationen zu ConagenConagen ist ein Führer in der Biotechnik. Unsere Wissenschaftlerund Ingenieure verwenden die neuesten Tools aus der synthetischenBiologie, um Stoffwechselpfade zu konzipieren, Produktionsorganismenzu verbessern und Produktionsabläufe zu optimieren. Wir konzentrierenuns auf die Bioproduktion von hochwertigen Inhaltsstoffen fürLebensmittel, Nahrungsmittel, Aroma- und Duftstoffe sowie für dieBranchen Pharma und erneuerbare Materialien. Weitere Informationenfinden Sie auf unserer Website unter www.conagen-inc.com odere-mailen Sie uns an info@conagen-inc.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/753610/Original_Conagen_Logo.jpgPressekontakt:Katharina Pueller(949) 289-3868katharina.pueller@conagen-inc.comOriginal-Content von: Conagen, übermittelt durch news aktuell