Natürliche Haltbarkeitsverlängerung für Kühlfleisch

Kerala, Indien (ots/PRNewswire) -X-tend zur natürlichen Sicherheit von FeinkostfleischArjuna Natural Extracts Ltd.(http://www.arjunanatural.com/sustainability/) stellt X-tend vor, einganzheitliches, natürliches, rezepturspezifischesKonservierungsmittel, das dazu entwickelt wurde, die Haltbarkeit vonKühlfleisch zu verlängern und Lebensmittelsicherheit zugewährleisten.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/462455/X_tend_to_combat_Deli_meat_safety_naturally.jpg )Künstliche Konservierungsmittel, die gewöhnlich für Kühlfleischverwendet werden, enthalten Nitrate. Diese können Nitrosamine bilden,chemische Verbindungen, die im Verdacht stehen, das Krebsrisiko zuerhöhen. Doch Nitrosomyoglobin, das sich während des Pökelvorgangsaus Myoglobin und Stickoxid bildet, verleiht dem Fleisch seine roteoder rosa Farbe, die bei gepökeltem Fleisch mit Frische assoziiertwird. Einige der leicht flüchtigen Nitrosamine, die während desPökelns mit Nitraten entstehen, entfalten eine erbgutschädigendeWirkung --- ein hoher Preis für die Kontrolle von Hefe- undSchimmelbildung. Die vollständig natürliche Rezeptur von X-tend kannchemische, Nitrosomyoglobin bildende Konservierungsstoffe ersetzen,ist jedoch nicht krebserregend und sicher in der Verwendung fürKühlfleisch. Es ist höchst wirksam und verhindert das Wachstum vonHefe und Schimmel in Kühlfleischprodukten."Wir haben zahlreiche Benchtests durchgeführt, um die Leistung vonX-tend in der Konservierung von Kühlfleisch zu messen", bemerkt Dr.Benny Antony, Joint Managing Director bei Arjuna. "Dieausgezeichneten Ergebnisse bewogen uns dazu, Fleischproduzenten dieseneuartige, leistungsstarke natürliche Konservierungsrezepturanzubieten. Es handelt sich dabei um eine neue, saubere Art derKonservierung, die auch zur Unterscheidung von Pökelfleisch am Marktbetragen kann."Die größte Herausforderung beim Ersetzen künstlicherKonservierungsmittel(http://www.arjunanatural.com/x-tend-natural-food-preservatives/)stellt die Geschmacksabdeckung (Vermeidung eines verdorbenenGeschmacks oder Geruchs) dar, während zugleich die richtigeGebrauchsmischung der natürlichen Inhaltsstoffe zum Schutz vormikrobiellem Verderb entwickelt werden musste. Die fortschrittlicheRezeptur von X-tend bietet eine natürliche Lösung für eine Reihe vonProblemen, die typischerweise bei Kühlfleischprodukten entstehen,beispielsweise mikrobieller Verderb, Ranzigkeit durch Oxidation,kurze Haltbarkeit, Graufärbung des Fleisches und veränderterGeschmack. Das Fleisch behält seine natürliche Farbe und Frische, unddie Haltbarkeit des Kühlfleisches wird um bis zu 15 Tage verlängert."Fleischproduzenten suchen heutzutage zunehmend nachFertiglösungen, die bedarfsgerecht und natürlich sind undClean-Labeling ermöglichen", stellt Dr. Antony fest. "X-tend wird inflüssiger und Pulverform angeboten. Es stellt eine umfassende,natürliche Lösung zum Schutz von Geschmack, Farbe, Produktsicherheitund verlängerter Haltbarkeit dar."Die Produktionsprozesse und Produkte von Arjuna entsprechenweltweit den marktspezifischen Bestimmungen. Arjuna ist einGMP-zertifiziertes, nach SAP geführtes Unternehmen mit verschiedeneninternationalen Zertifizierungen wie etwa nach ISO22000, Kosher undHalal. Arjuna beschäftigt sich weiterhin mit Forschung undEntwicklung sowie mit weiteren wissenschaftlichen Validierungenseiner neuartigen Produktlinie durch fortgeschrittene klinischeStudien.Pressekontakt:UnternehmenskontaktArjuna Natural Extracts Ltd.Dr. Benny AntonyJoint Managing DirectorE-Mail: benny@arjunanatural.comWebsite: http://www.arjunanatural.comPressekontaktNutriPRLiat SimhaTel: +972-9-9742893E-Mail: liat@nutripr.comWebsite: http://www.nutripr.comTwitter: @LiatSimhaOriginal-Content von: Arjuna Natural Extracts Limited, übermittelt durch news aktuell