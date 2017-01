Natürlich schmerzfrei und beweglich - Kraft der Natur macht Arthrose- Patienten Hoffnung (AUDIO)

Oldenburg (ots) -Anmoderationsvorschlag:Viele können dem Winter nicht so viel abgewinnen: bei einigenliegt es daran, dass die Tage einfach zu kurz und dunkel sind und siewarmes Sommerwetter grundsätzlich lieber mögen. Es gibt aber auchviele, denen setzt das nass-kalte Wetter richtig zu. Denen nämlich,die unter Arthrose leiden. Millionen von Menschen sind betroffen, diedann nicht selten zu starken, chemisch hergestellten Medikamentengreifen, um die Schmerzen zu lindern und sich wieder bewegen zukönnen. Helke Michael mit Tipps, wie Sie sich auch anders helfenkönnen.Sprecherin: Wer unter Arthrose leidet, sollte sich zunächst malseine Essgewohnheiten vorknöpfen. Der Ernährungs-Experte Dr. JörgHüve empfiehlt:O-Ton 1 (Dr. Jörg Hüve, 0:12 Min.): "Weniger Fleisch essen, mehrFisch einbauen in den Speiseplan, also vor allen Dingen Seefischwegen der entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren, sie sollten mehrGemüse verzehren, auch Hülsenfrüchte, weil das hilft nämlich gegeneine Übersäuerung."Sprecherin: Sollte das noch nicht ausreichen - verzweifelt zurChemie-Keule greifen müssen Betroffene deswegen nicht. Zwei ganznatürliche Wirkstoffe können Arthrose-Patienten helfen.O-Ton 2 (Dr. Jörg Hüve, 0:21 Min): "Einmal die neuseeländischeGrünlippmuschel, die durch einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäurenwirklich hervorragende, entzündungshemmende Eigenschaften hat, dieman aber erst seit ein paar Jahren richtig kennt und nutzt. Und derZweite ist ein seit Tausenden von Jahren bekannter Wirkstoff, den diemeisten sicherlich schon mal im Zusammenhang mit orientalischenGewürzen gehört haben - nämlich Kurkuma."Sprecherin: Doch auch, wenn es zunächst danach klingt: ein Griffins Gewürzregal reicht leider nicht aus. Der Kurkuma-WirkstoffCurcumin kann in Pulverform nicht seine volle Kraft entfalten. Unddie Grünlippmuschel gibt es hierzulande in keinem Supermarkt-Regal.O-Ton 3 (Dr. Jörg Hüve, 0:13 Min): "Da hilft eher schon der Gangin die Apotheke. Und da ist neu auf dem Markt 'Synofit', einnatürliches, flüssiges Mittel, bei dem 100 Prozent reineGrünlippmuschel und auch Bio-Curcumin sinnvoll miteinander kombiniertwurden."Sprecherin: Dass die neue Formel Arthrose-Beschwerden lindert,haben wissenschaftliche Studien bereits bewiesen. Nebenwirkungen sind- anders als bei den Mitteln der Schulmedizin - bisher nichtaufgetreten. Und es gibt noch einen Vorteil:O-Ton 4 (Dr. Jörg Hüve, 0:13 Min): "Sie brauchen auch kein Rezeptvom Arzt. In der Regel empfiehlt sich für den Anfang eine vierwöchigeAufbau-Kur und dann, ja, die Einnahme nach Bedarf. Lassen Sie sich ambesten einfach noch mal vor Ort in der Apotheke Ihres Vertrauensberaten."Abmoderationsvorschlag:Wer unter steifen Gelenken und Entzündungen leidet, ist nicht mehrnur auf herkömmliche Medikamente mit ihren nicht ganz unbedenklichenNebenwirkungen angewiesen. Es geht auch ganz natürlich mithilfe derflüssigen Kombination aus Grünlippmuschel und Bio-Curcumin. AlleInfos dazu finden Sie auch noch mal im Netz unter Synofit.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:IFEMEDI / Pharma Marketing ConsultingDr. oec. troph. Jörg HüveHopfenweg 44c26125 Oldenburg---------------Tel: +49 (441) 9 35 05 90Fax: +49 (441) 9 35 05 92presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell