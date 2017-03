Natürlich & robust: Fliesen im Holz-Look / Designtrend: Stylishe Holzoptiken sind bei der Raumgestaltung gefragt (FOTO)

Mannheim (ots) -Die klare Luft eines Frühlingsmorgens, Sonnenstrahlen spielen aufden Holzdielen des Schlafzimmerbodens und zeichnen scheinbar dieStrukturen der natürlichen Holzmaserung nach, die mit bloßem Augefast fühlbar erscheinen: Ein Holzboden fühlt sich gut an und strahltWärme und Natürlichkeit aus. Auch wenn nach wie vor Holz einer derLieblingsböden der Deutschen ist, geht der Trend mehr und mehr zuFliesen in Holzoptik. Dies hat folgende Vorteile: Gebrauchsspuren,Kratzer und Abnutzungen des täglichen Lebens machen sich nichtbemerkbar und auch Wasser kann diesem Bodenbelag nichts anhaben.Wohnlich wie Holz und dabei robust wie ein Steinboden - das Beste auszwei Welten vereinen Keramikfliesen in Holzoptik aus Feinsteinzeug.Der technische Fortschritt hat in den letzten Jahren immer mehr dazubeigetragen, dass die Fertigung von Feinsteinzeug-Fliesen innatürlichen Optiken konstant verbessert wurde. Astlöcher, natürlicheMaserungen und die typische Haptik: Holzoptiken können mittlerweilenahezu naturgetreu nachempfunden werden. Neben dem natürlichenErscheinungsbild und der realitätsnahen Oberflächenstruktur glänzenkeramische Fliesen mit praktischen Eigenschaften. Überaus robust undwiderstandsfähig, gleichzeitig mit einem minimalen Pflegeaufwand sinddiese Böden im Holz-Look ein Blickfang mit praktischen Pluspunkten.Wasserabweisend und gefertigt aus verschiedenen keramischenRohstoffen können sie auch im Badezimmer verlegt werden. Frei vonchemischen Ausdünstungen sorgt dieser Boden zusätzlich für ein gutesRaumklima.Holz ist ein Evergreen, der mit zahlreichen Wohn- undEinrichtungsstilen seine Wirkung entfalten kann. Auch aus diesemGrund erfreuen Holzböden aus keramischen Fliesen einer immer größerwerdenden Beliebtheit. "Wir beobachten in den letzten Jahren einesteigende Nachfrage an Bodenbelägen in Holzoptik", erklärtInnenarchitektin und Kundenberaterin Christiane von Bezold vonjonastone, dem Mannheimer Onlineshop für natürliche Steinböden. Esgibt ganz unterschiedliche Optiken. Je nach Fliesenstruktur,Farbenspiel und Maserungen passen sie zu rustikalen Wohnräume imCountry Stil, einer puristischen Einrichtung oder einem ganzindividuellen Stil. Persönlicher Geschmack und eigene Vorliebenentscheiden hier über die Wahl des Bodenbelags.Aktuelles Trend-Bonbon: Fliesen im Holz-Look im Patchwork-Musterverlegen. Die Mischung unterschiedlicher Fliesenformate, Farbgebungund Holzzeichnungen erzeugt eine spannende Optik, die begeistert undzum Gestalten einlädt.Pressekontakt:jonastone GmbH & Co. KGBesselstraße 9 | 68219 MannheimTel. +49 621 842 536 0 | Fax +49 621 842 563 29myriam.schmoee@jonastone.de | www.jonastone.deOriginal-Content von: jonastone GmbH und Co. KG, übermittelt durch news aktuell