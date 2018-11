Natürlich gesund leben mit Pycnogenol - Einzigartiger Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer (AUDIO)

Oldenburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Region rund um das französischeBordeaux ist nicht nur für ihre exzellenten Weine bekannt,südwestlich davon, an der sogenannten Silberküste, findet man auchdas größte zusammenhängende Waldgebiet Westeuropas. "Les Landes"heißt es - dort hat Napoleon III. Mitte des 19. Jahrhunderts dieersten französischen Meereskiefern anpflanzen lassen. Und aus derRinde dieser Bäume wird heutzutage ein einzigartiger Extraktgewonnen, der weltweit in mehr als 1.000 Gesundheitsprodukten zufinden ist. Pycnogenol heißt er - und was der alles kann, verrätIhnen Helke Michael.Sprecherin: Pycnogenol wird aus der Rinde von Meereskieferngewonnen, die bis zu 40 Meter hoch werden und ausschließlich imSüdwesten Frankreichs wachsen.O-Ton 1 (Dr. Jörg Hüve, 27 Sek.): "Und weil dort oft und lange dieSonne scheint, entwickeln sich in der französischen Meereskiefer ganzbesondere pflanzliche Inhaltsstoffe - unter anderem auch Pycnogenol.Der Extrakt enthält eine einzigartige Kombination von bestimmtenPflanzenwirkstoffen, wie Procyanidine, organische Säuren oder auchBioflavonoide, die auch in frischem Obst und Gemüse vorkommen. Undgenau diese Mischung hat vielfältige positive Auswirkungen auf dieGesundheit."Sprecherin: Sagt Dr. Jörg Hüve und erklärt, was diesen Extrakt sobesonders macht:O-Ton 2 (Dr. Jörg Hüve, 33 Sek.): "Das Pycnogenol ist eine ArtSuper-Antioxidans: Es wirkt 20-mal stärker als Vitamin C und ist50-mal wirksamer als Vitamin E. Es stimuliert die Zellen, ihreantioxidative Kraft zu verdoppeln und fängt freie Radikale imBlutstrom ab. Es stärkt das Immunsystem, kräftigt die Gefäßwände unddie Kapillaren und verbessert so die Durchblutung, da die durchStress verursachte Verengung der Arterien verhindert wird. DasPycnogenol schützt außerdem sicher und effektiv vorAlterungsprozessen und wird sowohl gesunden als auch kranken Menschenempfohlen."Sprecherin: Pycnogenol wird seit mehr als 50 Jahren erforscht,gilt als einer der bestuntersuchten und bestdokumentiertenPflanzenextrakte überhaupt, und ist in mehr als 2.000 Produkten zufinden:O-Ton 3 (Dr. Jörg Hüve, 23 Sek.): "Darunter Vitamin- undNahrungsergänzungsmittel, funktionelle Getränke, Kosmetika. Alsoalles Produkte für die Gesundheit von Herz-Kreislauf, Haut, Gelenken,Augen und der Atemwege. Kaufen kann man die weltweit in Apotheken,Reformhäusern und in diversen Online-Shops - und weitere Infos dazugibt´s auch im Internet unter www.pycnogenol.de."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos über den aus der Rinde derfranzösischen Meereskiefer gewonnenen und mit am besten erforschtenpflanzlichen Inhaltsstoff zur Nahrungsergänzung gibt's im Netz aufPycnogenol.de.Pressekontakt:DR. Jörg HüveTel.:0441/9350590Mail:hueve@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell