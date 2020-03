Natürlich gesund: alternative Heilmethoden werden immer beliebter So wirksam sind Akupunktur, Yoga & Co. (AUDIO)

Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Akupunktur, Yoga oder Meditation: diesogenannten alternativen Heilmethoden werden immer beliebter. Fast jeder zweiteBundesbürger hat in den letzten Jahren solche Behandlungen in Anspruch genommen.Gerade Frauen vertrauen der Naturheilkunde, so eine aktuelle Umfrage im Auftragder Apotheken Umschau. Petra Terdenge hat mit dem Chefredakteur der Zeitschriftgesprochen:Sprecherin: In den letzten Jahren habe ein Umdenken stattgefunden, sagt HansHaltmeier. Doch obwohl alternative Heilmethoden immer mehr Anhänger finden,bleibe die Schulmedizin wichtig:O-Ton Hans Haltmeier 19 sec."Vermutlich möchten viele Menschen einfach mit Naturheilkunde die konventionelleMedizin ergänzen. Vielleicht war es auch so, dass die medizinische Behandlungnicht den gewünschten Erfolg hatte, und dann probieren sie eben alternativeHeilmethoden aus. Und bei manchen Methoden gibt es Belege dafür, dass sietatsächlich gut wirken."Sprecherin: Zum Beispiel bei der beliebtesten alternativen Heilmethode, derAkupunktur. Die Wirkung der Nadeln ist nachgewiesen:O-Ton Hans Haltmeier 16 sec."Besonders bei Kopfschmerzen, bei Rücken-, Nacken- oder Arthroseschmerzen undbei Migräne ist sie offensichtlich genauso wirksam wie eine medikamentöseBehandlung. Deshalb übernehmen manche Krankenkassen die Kosten auch. Man solltesich da aber vorher immer bei der eigenen Kasse erkundigen."Sprecherin: Bewegungstherapien wie Tai-Chi oder Qigong werden oft gewählt, umRückenschmerzen zu lindern oder Stress abzubauen. Yoga eignet sich dafürbesonders gut:O-Ton Hans Haltmeier 17 sec."Da ist ja das Besondere, dass Elemente der Meditation mit körperlichen Übungenkombiniert werden und auf diese Weise nicht nur die Muskulatur, sondern auchBalance und Beweglichkeit verbessert werden. In der ärztlichen Leitlinie zumKreuzschmerz gilt deshalb Yoga mittlerweile als Behandlungsstandard."Abmoderation: Das wichtigste Argument für alternative Heilmethoden ist lautUmfrage, dass sie die körpereigenen Kräfte zur Selbstheilung stärken. Das gabenzwei Drittel der Befragten an, schreibt die Apotheken Umschau. Fast ebensoviele Befragte schätzen die sanfte Medizin, weil sie geringere Nebenwirkungenals die Schulmedizin habe.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4534623OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell