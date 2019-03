Natürlich Dämmen: Jute statt Plastik (FOTO)

Finanztrends Video zu



Augsburg (ots) -Materialien wie Holz, Hanf und Jute dämmen ähnlich gut, wiePolystyrol, Glas- und Steinwolle. So greifen Bauherren zunehmend zunatürlichen Alternativen.(tdx) Der Einbau von Wärmepumpe, Holzheizung undSolarthermieanlage ist mittlerweile fast schon selbstverständlich.Bei der Dämmung hingegen wird selbst bei vielen der ökologisch sovorbildhaften Passivhäuser noch Polystyrol verwendet. Dabei wäre esnaheliegend, auch bei der Dämmung auf natürliche Produkte zu achten.Die Angebotspalette ist riesig und reicht von Holzfasern undZellulose bis zu Hanf, Flachs und Jute. Vor allem Jute erweist sichdank einer genialen Idee als eine leistungsfähige und bezahlbareAlternative. Einmal gebrauchte Jutesäcke, die ursprünglich Kakao undKaffeebohnen aus aller Welt nach Deutschland transportieren, werdenbeim Hersteller Thermo Natur in einem Upcyclingverfahren zu Dämmstoffverarbeitet.Dank geringer Wärmeleitfähigkeit bietet Jutedämmung im Wintereinen Wärmeschutz, der sich bei einer geringfügig dickerenDämmschicht mit konventionellen Dämmstoffen messen lassen kann. ImSommer punktet Jute mit ungewöhnlich hohem Hitzeschutz, da sie überden ganzen Tag viel Wärme aufnehmen und speichern kann, die erstnachts wieder abgegeben wird. Jute ist resistent gegenSchimmelwachstum und Insekten. Der schnell nachwachsendeNaturdämmstoff gilt als schadstofffrei, gesundheitlich unbedenklichund ist biologisch abbaubar. Jute-Dämmstoffe gibt es in Matten- undRollenform - teils bereits auf Maß, sodass kaum Verschnitt anfällt.Die Verarbeitung ist selbst für Heimwerker unproblematisch.Ökologische Dämmstoffe sind hauptsächlich zur Dämmung vonDachschrägen, Decken und Böden sowie Außen- und Innenwänden geeignet.Nur für die Dämmung der den Erdboden berührenden Gebäudeteile mithoher Feuchtigkeitsbelastung, der so genannten Perimeter-Dämmung,gibt es noch keine natürliche Alternative.Pressekontakt:Redaktionsgemeinschaft Bauen & WohnenWerner-von-Siemens-Str. 686159 Augsburghttp://www.themendienst.de/rg-bauen-wohnen/Tel: 0821 / 258 93 00E-Mail: redaktion@rgbuw.deOriginal-Content von: Redaktionsgemeinschaft Bauen und Wohnen RGBuW, übermittelt durch news aktuell