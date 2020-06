Nato wappnet sich für mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato wappnet sich für eine mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie.



Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg wollen die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten an diesem Mittwoch einen entsprechenden Operationsplan bewilligen. Zudem soll ein Vorrat an medizinischer Ausrüstung aufgebaut und ein Krisenfonds eingerichtet werden. Ziel sei es, möglicherweise benötigte Hilfe zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen zu können, erklärte Stoltenberg am Dienstag in Brüssel./aha/DP/fba