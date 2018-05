Nato informiert Russland über neues Großmanöver

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Trotz erheblicher Spannungen zwischen beiden Seiten will die Nato beim Treffen zwischen der westlichen Verteidigungsallianz und Russland (Nato-Russland-Rat) an diesem Donnerstag Moskau ausführlich über das geplante Großmanöver "Trident Juncture" informieren. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf informierte Nato-Kreise. An dem Manöver werden voraussichtlich rund 35.000 Soldaten teilnehmen, darunter etwa 8.000 deutsche Soldaten.

Es findet im Herbst im Norwegen statt. Ein hoher Nato-Diplomat sagte der "Welt": "Wir wollen gegenüber Russland offen sein. Wir werden im Nato-Russland-Rat Moskau über Truppenstärke, Ziele und Trainingseinheiten von `Trident Juncture` informieren. Niemand soll überrascht werden. Wir nehmen Transparenz ernst." Themen beim Nato-Russland-Rat werden laut Bericht neben der Ukraine die Transparenz und Risikoreduzierung bei Militärmanövern sein.

