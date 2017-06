Nato bedauert Abzug der Bundeswehr aus Incirlik

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die Nato hat auf den geplanten Abzug der Bundeswehr vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik mit Enttäuschung reagiert. "Der Generalsekretär ist in dieser Frage in regelmäßigem Kontakt mit der türkischen und deutschen Regierung gewesen und wir bedauern, dass diese Angelegenheit nicht anders gelöst werden konnte", sagte ein Nato-Sprecher der "Welt". Beide Länder, Deutschland und die Türkei, leisteten im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) bedeutende Beiträge.

Alle Mitglieder der Allianz hätten zweifellos ein gemeinsames Interesse, den IS zu bekämpfen. Die Debatte über den Luftwaffenstützpunkt Incirlik sei in erster Linie als "bilaterale Angelegenheit zwischen Deutschland und der Türkei" behandelt worden, betonte der Sprecher weiter. "Es gab in dieser Frage kein Treffen des Nato-Rats."

