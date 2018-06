Hamburg (ots) - Im Streit zwischen den USA und Deutschland überdie Höhe der Verteidigungsausgaben äußert Nato-Generalsekretär JensStoltenberg Verständnis für die Position von US-Präsident Trump. "Ichermuntere Deutschland, mehr zu tun", sagte er in einem Interview mitdem Hamburger Magazin stern. Es gehe nicht darum, den USA und ihremPräsidenten einen Gefallen zu tun. "Wir müssen jetzt mehr für unsereVerteidigung ausgeben, weil es in unserem eigenen Interesse ist. Wirbrauchen glaubwürdige Abschreckung."Zwar sehe er "keine direkte militärische Bedrohung einesNato-Mitgliedes", sagte aber mit Blick auf Russland: "Es beunruhigtuns, wie massiv die russische Führung in Nuklearwaffen investiert, inneue Fähigkeiten und neue Waffensysteme. Außerdem wird bei Manövernder Einsatz von konventionellen und der von Atomwaffenzusammengeführt." So sinke die Hemmschwelle Russlands für den Einsatzvon Atomwaffen.Forderungen nach Aufbau einer europäischen Armee als Antwort aufdie erheblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und der EUhält Stoltenberg für falsch. "Falls die Europäer sagen würden, wirschaffen das allein, käme man in den USA vielleicht wirklich auf dieIdee, sich aus Europa zurückzuziehen. Dann würden wir nicht darüberdiskutieren, ob die Nato-Staaten zwei Prozent ihresBruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben sollen. Dannwürde man über viel höhere Zahlen sprechen."Das Engagement der Amerikaner lobt Stoltenberg ausdrücklich. "Seitdem Amtsantritt von Trump haben die Amerikaner ihre Ausgaben fürVerteidigung in Europa um 40 Prozent erhöht." Und: "Die SicherheitEuropas ist und bleibt abhängig von den USA."Diese Vorabmeldung ist nur mit Nennung der Quelle stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Gruengreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Tel. 0403703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell