Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Kurs der Aktie Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF steht am 22.11.2020, 10:35 Uhr bei 40.86 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 38,59 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (40,86 USD) deutlich darüber (Unterschied +5,88 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (39,86 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,51 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF-Aktie hat einen Wert von 31,45. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,79). Auch hier ist Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,79), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF.

