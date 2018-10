Nationwide Risk-Based US Equity: Genau das was haben wir angekündigt

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Nationwide Risk-Based US Equity. Die Aktie schloss den Handel am 28.09.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 27,79 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Nationwide Risk-Based US Equity einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Nationwide Risk-Based US Equity jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Nationwide Risk-Based US Equity-Aktie: der Wert beträgt aktuell 100. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 27,96, was bedeutet, dass Nationwide Risk-Based US Equity hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Buy" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Nationwide Risk-Based US Equity damit ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Nationwide Risk-Based US Equity. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Nationwide Risk-Based US Equity daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Nationwide Risk-Based US Equity von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nationwide Risk-Based US Equity-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 26,56 USD. Der letzte Schlusskurs (27,79 USD) weicht somit +4,63 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (27,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,8 Prozent Abweichung). Die Nationwide Risk-Based US Equity-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Nationwide Risk-Based US Equity-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.