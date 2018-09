Nationalteam Deutsches Baugewerbe holt zweimal Gold und zweimal Bronze bei der EuroSkills 2018 in Budapest (FOTO)

Budapest (ots) -Christoph Rapp (Maurer) und Alexander Schmidt (Stuckateur) holtenbei der EuroSkills, die vom 25.-29. September 2018 in der ungarischenHauptstadt Budapest stattgefunden hat, jeweils die Goldmedaille.Bronze ging an Cedrik Knöppfle (Fliesenleger) und an dasBetonbauer-Team, Timo Schön und Medin Murati.Christoph Rapp (21) aus Schemmerhofen (Baden-Württemberg) ist nunEuropas Maurer Nummer eins. Es ist die erste Medaille eines deutschenMaurers bei internationalen Berufswettbewerben seit 2005. AlexanderSchmidt (22) aus Adelshofen (Bayern) holte im Wettbewerb derStuckateure ebenso die Goldmedaille für das Nationalteam DeutschesBaugewerbe.Fliesenleger Cedrik Knöpfle (21) aus Löffingen (Baden-Württemberg)erreichte den dritten Platz und erhielt die Bronzemedaille. Bronzeging auch an das Betonbauer-Team, Timo Schön (22) aus Velburg undMedin Murati (21) aus Warmisried, beides Bayern.Damit haben zum ersten Mal in der Geschichte des NationalteamsDeutsches Baugewerbe alle Wettbewerbsteilnehmer eine Medailleerrungen.In allen Wettbewerben mussten die Teilnehmer für ihren Beruftypische Tätigkeiten ausführen, dabei ging es vor allem um Präzisionund Genauigkeit in der Ausführung. Die Teilnehmer hatten an den dreiWettbewerbstagen 18 Stunden Zeit für die Aufgabe.Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe,Felix Pakleppa, wies auf die hohe Qualität der dualen Ausbildung inDeutschland hin: "Unsere jungen Nachwuchshandwerker haben einmal mehrbewiesen, wie stark das deutsche Baugewerbe mit seinenhochqualifizierten Fachkräften aufgestellt ist. Wir bieten jungenMenschen beste Perspektiven für eine lange Karriere in derBauwirtschaft. Damit sind wir für die Zukunftsaufgaben imWohnungsbau, in der Infrastruktur und in der Gebäudesanierunghervorragend gerüstet."Nationalteam Deutsches BaugewerbeDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes besteht aus den bestendeutschen Nachwuchshandwerkern im Baugewerbe und wird vomZentralverband des Deutschen Baugewerbes, dem größten und ältestenBauverband in Deutschland, getragen. Neben dem Fliesenleger gehörenBeton- und Stahlbetonbauer, Maurer und Stuckateure dazu. Mit derTeilnahme an internationalen Berufswettbewerben werden die bestenNachwuchskräfte gefördert. Die Mitglieder des Nationalteams sindzugleich herausragende Botschafter für eine der größten undwichtigsten Branchen in Deutschland.SponsorenDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes wird unterstützt vonzahlreichen Sponsoren. Das sind: 123erfasst GmbH, GmbH, DeutscheAlbert Berner Deutschland GmbH, Collomix Poroton, Quick mix, SchöckBauteile, STABILA Messgeräte, VHV Versicherungen sowie derZertifizierung Bau. CWS boco kleidet das Team ein.EuroSkills 2018Die Berufseuropameisterschaft "EuroSkills 2018" fand vom 25. bis29. September in Budapest/Ungarn statt. 525 Teilnehmer aus 28europäischen Ländern und Regionen zeigten in 37 offiziellenWettbewerben ihr Können. Das Team von WorldSkills Germany und demZentralverband des Deutschen Handwerks ging mit 23 jungen Fachkräftenin 17 Einzel- und 3 Teamwettbewerben an den Start. Dazu gehörten auchdie Mitglieder des Nationalteams des Deutschen Baugewerbes mit einemFliesenleger, einem Maurer, einem Stuckateur und zwei Beton- undStahlbetonbauern.Fotos aus dem Wettbewerb finden Sie auf unserer Webseite:www.zdb.dePressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 0049 1722144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell