Nationalratswahl 2019 in Österreich - Donnerstag, 26. September 2019, 20.15 Uhr - ORF-Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Kandidatinnen live

Bonn (ots) - Am Sonntag, 29. September 2019 wählen dieÖsterreicher einen neuen Nationalratswahl. Nach der Ibiza-Affäremusste der Vize-Kanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache seinenHut nehmen; die Regierung unter der Führung von ÖVP -KanzlerSebastian Kurz zerbrach im Mai. Inzwischen hat die Alpenrepublik eineÜbergangsregierung aus Experten, ein Novum in Europa. Die Umfragenlassen vermuten, dass die neue Regierung nach der vorgezogenenNationalratswahl am Sonntag, 29. September wieder von Sebastian Kurzangeführt wird, der wiederum Sympathien für die FPÖ hegt.Drei Tage vor dem Urnengang treffen sich in Wien dieSpitzenkandidaten der sechs aussichtsreichsten Parteien zu einerORF- TV-Diskussion, die phoenix live überträgt. Die österreichischenSpitzenkandidaten sind: Sebastian Kurz (ÖPV), Pamela Rendi-Wagner(SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Peter Pilz(JETZT) und Werner Kogler, von den GRÜNEN.Im Anschluss vertieft Alexander Kähler, ab 22.00 Uhr mit seinenGästen in der phoenix runde: Daniela Ingruber,Politikwissenschaftlerin Donau-Universität Krems, Alexander Kissler,Cicero und dem Politikberater Stefan Petzner, unter dem Titel "DasWahl-Duell - Wer macht in Wien das Rennen?", welche Eindrücke dieDiskutanten hinterlassen haben.Am Sonntag, 29. September berichtet phoenix ab 16.30 live über denAusgang der vorgezogenen Nationalratswahl in Österreich.