Nationalpark Hohe Tauern forciert Online Auftritt - BILD

www.hohetauern.atGroßkirchheim/Matrei/Mittersill (ots) - Grundlegend überarbeitetist heute, am 8. Oktober 2018, die neue Website des NationalparksHohe Tauern [www.hohetauern.at] (http://www.hohetauern.at) onlinegegangen. Mit neuen Design, neuer Menüführung und technischerWeiterentwicklung hinsichtlich Anwenderfreundlichkeit,Browserkompatibilität und Ladegeschwindigkeit orientierte man sichbeim Relaunch vor allem an den Trends modernster Web-Optik und demNutzerverhalten am Markt. Besonders für Smartphones und Tablets istdie Site nun technisch optimiert und optisch ansprechend. Immerhinsind im Schnitt über 80 % der Internetanwender mit dem Handy im Netzunterwegs."Wir entwickeln und bauen unsere Online Präsenz ständig weiter ausin der Überzeugung den Nationalpark Hohe Tauern, seine Werte undIdeen aber auch das vielfältige Wissen dadurch einem breiten Publikumzugänglich zu machen", ist DI Wolfang Urban, MBA,Direktoriumsvorsitzender des Nationalparkrates 2018-2019, überzeugt.In Österreich nutzen derzeit immerhin 57 % das Smartphone zumSurfen. Durchschnittlich verbringen die Österreicher 170 Minuten proTag am Laptop bzw. Computer. Zu den Internetbrowsern mit den meistenMarktanteilen gehören Chrome, Internet Explorer und Firefox. DieMehrheit verwendet das Internet hauptsächlich zum Senden undEmpfangen von E-Mails sowie zur Nutzung von Suchmaschinen. Mit einemMarktanteil von knapp 95 Prozent steht Google ganz deutlich an derSpitze der meistgenutzten Suchmaschinen. ([Quelle](https://de.statista.com/themen/2876/internetnutzung-in-oesterreich/)Um diesen Trends bzw. Nutzerverhalten Rechnung zu tragen, wurdedie Site entsprechend technisch und optisch für Smartphones optimiertund im weiteren für die marktführenden Browser, Chrome, InternetExplorer und Firefox konzipiert. Derzeit wird noch die Übersetzungder Homepage in Englisch durchgeführt. Diese soll mit Dezember onlinegehen.Neben der starken Social Media Präsenz des Nationalparks HoheTauern ([www.facebook.com/HoheTauern](http://www.facebook.com/HoheTauern) sowie[www.instagram.com/nationalpark__hohetauern](http://www.instagram.com/nationalpark__hohetauern) (zweiUnderlines)) ist die Homepage die erste Kontaktadresse für dennationalparkinteressierten Besucher.