Finanztrends Video zu



mehr >

Tokio (ots/PRNewswire) -Bei den einzelnen "Let's Talk Art!"-Sessions hören sich dieTeilnehmer keine Erklärungen zu den Kunstwerken an, sondern genießendiese über ein wunderbares Gespräch zwischen ihnen und einemModerator.Konkret werden sich die Teilnehmer eine Stunde Zeit nehmen, umdrei Werke aus der gezeigten "MOMAT Collection" (MOMAT-Sammlung) zuerkunden und die Kunst und Kultur Japans sowie der Länder derTeilnehmer zu besprechen - aufbauend darauf, was in den Werkendargestellt wird. Den Interessen der Teilnehmer folgend liefert derModerator grundlegende Informationen zur Geschichte der Orte undanderer Elemente der Werke, sowie Informationen für den Touristen.(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/release/201902263583?p=images)Das Museum möchte über das Programm neue Impulse setzen,ausländische Besucher für Japan zu interessieren. Dazu zählt ein Ortfür Kommunikation, an dem die Teilnehmer gegenseitigen Respekt fürvielfältige Kulturen und Werte zum Ausdruck bringen.Die MOMAT-Sammlung ist Japans einzige Ausstellung von Kunstwerken,die es Besuchern möglich macht, über 100 Jahre der Geschichtemoderner japanischer Kunst nachzuempfinden.Das Nationalmuseum für moderne Kunst Tokio zeigt dieMOMAT-Sammlung regelmäßig; etwa 200 Werke seiner Sammlung von mehrals 13.000 werden ausgestellt. Eine Vorab-Benachrichtigung seitensdes Museums über die drei Werke, die bei jeder "Let's TalkArt!"-Session besprochen werden, erfolgt nicht. Das Museum hofft,dass sich die Teilnehmer darauf freuen, die unter einer Rubrikausgewählten Werke am Tag des anstehenden Programms vor Ort zuerfahren.Neben dem "Let's Talk Art!"-Programm gibt es Schilder, die diegezeigten Kunstwerke erklären, und eine Audio-Unterstützung inenglischer Sprache (kostenpflichtig). Auch stehen kostenloseOrientierungs-Apps in englischer, chinesischer und koreanischerSprache zur Verfügung.Überblick über das "Let's Talk Art!"-Programm:- Vorabregistrierung erforderlich - bis zu 6 Personen- Für ausländische Besucher ab 11 Jahren- Gebühr: 1.500 Yen für Erwachsene, für Schüler/Studenten undSenioren werden Nachlässe angeboten- Zeitrahmen: Freitag, 22. März, ab 18:30 Uhr; danach jedenFreitagabend*Die Exponate wechseln entsprechend den jeweiligenAusstellungsperioden.*Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Museumsunter http://www.momat.go.jp/english/.Pressekontakt:Tomoko OmoriBereich ÖffentlichkeitsarbeitNationalmuseum für moderne Kunst TokioTelefon: +81-3-3214-2561E-Mail: oomori-t@momat.go.jpOriginal-Content von: The National Museum of Modern Art, Tokyo, übermittelt durch news aktuell