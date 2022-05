Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Das Nationale chinesische Seidenmuseum hat kürzlich seine erste Ausstellung in einem kommerziellen Gebäude im Hangzhou Tower in Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang nach einer vorübergehenden Schließung aufgrund von COVID-19 eröffnet. Die Ausstellung ist die erste gemeinsame Initiative eines staatlichen Museums und Einzelhandelsunternehmen in China, die einen innovativen Weg für die Ausstellung von Kunst beschreitet und den Menschen einen besseren Zugang zu einem reichhaltigen kulturellen Erlebnis bietet.Die Ausstellung mit dem Titel „Fashion Silhouettes" ist das erste Angebot des zum Nationalen chinesischen Seidenmuseum gehörenden Fashion Museum, einer Dauerausstellung für Kunst im Hangzhou Tower. Die Ausstellung zeigt Kostüme aus dem 18. bis 20. Jahrhundert. Dazu gehört auch eine Auswahl aus der „Western Collection" des Seidenmuseums, wie beispielsweise ein Korsett aus dem 18. Jahrhundert und Kleider aus dem Neoklassizismus und der Romantik. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es den Beruf des unabhängigen Designers. Die Ausstellung zeigt Werke berühmter Designer wie Jeanne Lanvin, Pierre Balmain und Yves Saint Laurent, begleitet von exquisiten Schuhen, Hüten und Handtaschen, die die blühende Designszene des 20. Jahrhunderts aufzeigen.„Das Fashion Museum des Nationalen chinesischen Seidenmuseums ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen kulturellen Institutionen in Zhejiang und dem Unternehmenssektor in Hangzhou. Zum ersten Mal ist ein Nationalmuseum in einem kommerziellen Raum präsent und produziert dort langfristige Ausstellungen. Die Zusammenarbeit ist von großer Bedeutung und ich bin mir sicher, dass sie tiefgreifende Auswirkungen auf Themen wie die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen im Kulturbereich und die Erhaltung kultureller Relikte haben wird, damit diese Bereiche wieder einen Aufschwung erleben", erklärte Dr. Feng Zhao, der Leiter des Nationalen chinesischen Seidenmuseums.Jin Zheng, stellvertretender Generaldirektor des Hangzhou Towers, erklärte, in dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit träfe Kunst auf Geschäft und die Geschichte verschmelze mit der Gegenwart. „Seit vielen Jahren steht der Hangzhou Tower für einen exquisiten und hochwertigen Lebensstil für die Verbraucher. Das Nationale chinesische Seidenmuseums ist das weltweit führende Seidenmuseum und damit eines der besten Ziele weltweit, um die Kunst der Seide kennen- und schätzen zu lernen. Die Partnerschaft beruht auf dem Ziel, kulturelle Relikte wiederzubeleben und für ein pulsierendes Stadtleben zu sorgen. Wir hoffen, dass wir Mode und Kunst weiter miteinander verweben und die Kultur der Mode fördern können, um den Verbrauchern ein noch besseres Erlebnis zu bieten", so Zheng.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828364/image1.jpgPressekontakt:Frau Li,+86 571 87153732,lijinfang@cnsilkmuseum.orgOriginal-Content von: China National Silk Museum, übermittelt durch news aktuell