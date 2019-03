Nationales Amt für Rebe und Wein der Republik Moldau: Innovative, qualitätsorientierte Strategie zahlt sich aus, beschert neuen Medaillenrekord

Finanztrends Video zu



Kishinev, Republik Moldau (ots/PRNewswire) - Winzer aus derRepublik Moldau haben bei der renommierten MUNDUS VINIFrühjahrsverkostung 2019 in Neustadt (Deutschland) 42 Medaillengewonnen (19 Gold und 23 Silber). 2018 haben die Winzer insgesamt 550Preise abgeräumt, fast doppelt so viele wie 2017. Die Anerkennung derinternationalen Jury ist eine willkommene Bestätigung für dengesamten Weinbausektor der Republik Moldau, wo 2014 ein ehrgeizigesProgramm mit Fokus auf Qualität auf den Weg gebracht wurde.Die Weinbautradition der Republik Moldau reicht 7.000 Jahre biszur jungsteinzeitlichen Cucuteni-Zivilisation zurück. Das macht dieRepublik Moldau zu einem der ältesten Länder der Welt mit einerWeinbaukultur. Wein und Trauben sind schon seit Urzeiten tief in derKultur, den Mythen, der Folklore und den Legenden des Landesverwurzelt. Trotz seiner jahrtausendelangen Weinbautradition hat dieRepublik Moldau unter der Massenweinproduktion in Sowietzeitengelitten, wo eine weniger anspruchsvolle Klientel bedient wurde. Nachden politisch motivierten Exportverbot für Wein aus der RepublikMoldau auf den russischen Markt in 2006 und 2013 ist der Sektor umdas Dreifache eingebrochen.Gheorghe Arpentin, Leider des nationalen Amts für Rebe und Weinder Republik Moldau (NOVW), sagte: "Der Weinbausektor ist ein Motorunserer Wirtschaft. Wir haben weltweit die höchste Dichte anWeinbergen und der Sektor beschäftigt fast 25 % der aktivenBevölkerung, hauptsächlich im ländlichen Raum. Vor fünf Jahrenmussten wir unser Geschäftsmodell komplett neu erfinden und unsereIndustrie auf Qualität einschwören."Das NOVW wurde mithilfe internationaler Entwicklungspartneretabliert und hat den Auftrag, ein breites Spektrum anQualitätsverbesserungsprogrammen zu implementieren. Die lokaleGesetzgebung für den Weinbausektor musste größtenteils neu verfasstwerden, damit sie mit EU-Regelungen in Einklang steht. Vier g.g.A.wurden etabliert. Weitere Initiativen umfassten die radikaleÜberholung der Weinlabore in der Republik Moldau, einRückverfolgbarkeitssystem, das Mentoring kleiner Produzenten sowieHilfestellung für größere Fassweinproduzenten, um Flaschenweine vonhöherer Qualität hervorzubringen.Eine zentrale Rolle spielte die internationale Bewusstseinsbildungunter der Landesmarke "Wine of Moldova", der Anschub des Verkaufs ineuropäische und Asien-Pazifik-Märkte und die Belebung desWeintourismus. (Lonely Planet betitelte die Republik Moldau als die"Nr. 1 unter den unberührten europäischen Destinationen" und das Landwar Ausrichter der 3. internationalen Weintourismuskonferenz derUNWTO.)Die Reformen haben bereits bemerkenswerte messbare Resultategeliefert. Seit 2013 konnte die Republik Moldau ihr Exportgeschäftgrundlegend neu ausrichten; heute gehen über 60 % der Exporte inNicht-GUS-Länder. 2017 brachte der Qualitätsfokus einen Exportzuwachsbei Flaschenweinen von 6 % nach Volumen bzw. 24 % nach Wert. 2018verzeichneten die Exporte von Flaschenweinen erneut ein Wachstum um15 % im Vergleich zum 3-Jahresmittel.Mit diesen Verkaufsstatistiken und Preisen und der Medienresonanz(Zuwachs zwischen 2016 und 2018 um nahezu 300 %) hat sich dieRepublik Moldau unter den führenden europäischen Weinbaunationenpositioniert.Die preisgekrönten Weine der Republik Moldau stehen vom 17.-19.März 2019 am Stand "Wine of Moldova" bei ProWein (Halle 15/G81 (https://www.prowein.com/floorplan?oid=29556&lang=2&action=showExhibitor&actionItem=2594885&_event=prowein2019)) und im Verkostungsbereich vonMUNDUS VINI ( Halle 17/A51 - B52-A (https://www.prowein.com/floorplan?oid=29556&lang=2&action=showExhibitor&actionItem=2609263&_event=prowein2019)) zur Verkostung bereit.www.wineofmoldova.comPressekontakt:office@wineofmoldova.commarketing@wineofmoldova.comirina.caliman@gmail.comTel.: (+373)69-021-887Original-Content von: National Office for Vine and Wine, Republic of Moldova, übermittelt durch news aktuell