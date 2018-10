München (ots) - Ganz der Welt und Kreation der "Speise derGötter", seiner Herkunft, Exklusivität und Inspiration ist der "Tagder Schokolade" gewidmet, den der "Club der Confiserien" (CdC), einZusammenschluss von Fachhändlern, Chocolatiers, Confiseuren,Manufakturen und Premium-Herstellern, am Freitag, 12. Oktober 2018,bundesweit mit einem breiten Aktions- und Informationsprogramminitiiert.Grundsätzlich geht es um die Wertigkeit und Güte der Schokolade ansich, um ihre facettenreiche Herkunft, Herstellung, Rezeptur undVielfalt, aber natürlich auch um einen umfangreichen Wissens- undInformationstransfer in Richtung Schokoladenliebhaber undKonsumenten, an dem sich bis zu 1000 Fachshops, Schoko-Läden undConfiserien quer durch Deutschland beteiligen werden.Die elfte Auflage des "Tages der Schokolade" steht dabei ganz imFokus von aktuellen Trendthemen - gerade im Umfeld von "Edelkakaos",handwerklichen Kreationen, Originalität, Fair-Trade undNachhaltigkeit.Pressekontakt:Sweets Global Network, Pressestelle, Martin HeinenTel. 0049 (0)172 160 1962, m.heinen@pr-heinen.de, www.sg-network.orgOriginal-Content von: Sweets Global Network e.V., übermittelt durch news aktuell