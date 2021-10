Nationaler Rat für Industriellen Hanf bestätigt, dass die Finanzierung durch die US-Regierung das Wachstum des internationalen Marktes für Industriellen Hanf vorantreiben wird

Washington (ots/PRNewswire) -- Exklusive Finanzierung über das Marktzugangsprogramm des USDA (Foreign Agricultural Service)- "Dieser Markt wird bleiben", sagt der Präsident des NIHC, der den Auftrag hat, die US-Hanfindustrie international bekannt zu machen- Hauptaugenmerk auf die Entwicklung gemeinsamer rechtlicher Rahmenbedingungen und Normen zur Förderung des internationalen Handels- Bilder hier (https://www.dropbox.com/sh/0kx0qlexxj7dsi8/AADPTCG7lW68s7c2_3Mo0vu1a?dl=0)Der Nationale Rat für Industriehanf (NIHC) (http://www.hempindustrial.com/) hat den Zuschlag für das Marktzugangsprogramm (MAP) (https://www.fas.usda.gov/programs/market-access-program-map) durch das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten finanziert, da die USA das Wachstum eines Marktes mit einem Einzelhandelsumsatz von 11,1 Mrd. US-Dollar (US-Markt = 4 Mrd. US-Dollar) und einem jährlichen Wachstum von über 19 % unterstützen.Im Rahmen der Finanzierung wird das NIHC an der Schaffung eines gemeinsamen Rechtsrahmens für Hanf auf den wichtigsten Märkten arbeiten, um die Entwicklung der Exportmärkte zu erleichtern. Das NIHC wird auch Unternehmen unterstützen, die in den Sektor einsteigen oder dort tätig sind, und gleichzeitig das Bewusstsein der Verbraucher für die Umweltvorteile von Industriehanf und seine zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten - von Kraftstoff und Lebensmitteln bis hin zu Kleidung und Bauwesen - stärken.Der Präsident des NIHC, Patrick Atagi, ein ehemaliger leitender Angestellter des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten, kommentierte:"Die Bestätigung der Finanzierung ist wichtig. Sie erkennt zum ersten Mal die tatsächlichen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile von Hanf an. Und es zeigt, dass dieser Markt von Dauer ist.Jetzt müssen wir die Parteien auf den wichtigsten Märkten an einen Tisch bringen. Wir müssen gemeinsame Normen und rechtliche Rahmenbedingungen sowohl für die Herstellung als auch für die Zertifizierung von Produkten und Werkzeugen schaffen, die für die Ausweitung des internationalen Handels und die Ausschöpfung des wahren Potenzials der Branche von entscheidender Bedeutung sind."Das NIHC wurde 2019 als globaler Fürsprecher für US-amerikanischen Industriehanf gegründet und fördert das nachhaltige, langfristige Wachstum einer globalen Industrie, die bis 2025 um das Neunfache auf 89 Milliarden Dollar anwachsen soll.Im Jahr 2019 wird das Volumen des globalen Marktes für Industriehanf und -produkte auf 11,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Prognosen zufolge wird der Markt bis 2025 auf 89 Mrd. USD anwachsen (US-Markt = 25 Mrd. USD). Textilien, Lebensmittel, industrielle Verwendung und aus Hanf gewonnenes Cannabidiol (CBD) werden voraussichtlich die Haupttreiber des Marktes sein.NIHC wird sich auf die europäischen und asiatischen Märkte konzentrieren und hat drei Schlüsselbereiche für die Marktentwicklung identifiziert: Handelserleichterung, Entwicklung/Harmonisierung von Standards und branchenweite Transparenz und Kommunikation.Die ersten internationalen Entwicklungsbemühungen werden sich auf Europa und Asien konzentrieren. Die wichtigsten Wachstumsländer werden Deutschland, Italien, die Niederlande, Spanien und das Vereinigte Königreich sowie China, Japan und Südkorea sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655942/NIHC_Patrick_Atagi.jpgWeitere Informationen:Greg Moore @gt&i:greg@gtandi.co.ukM: +44 (0)7748 968695Original-Content von: National Industrial Hemp Council (NIHC), übermittelt durch news aktuell