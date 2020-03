Nationaler Einreise-Tourismusverband der Republik Moldawien: 3 Gründe für einen Besuch in Moldawien - Drei immersive Weinrouten zu Europas verborgenstem Schatz

Chisinau, Moldawien (ots/PRNewswire) - Die Republik Moldawien entwickelt sichzunehmend zu einem aufregenden Reiseziel im Herzen Europas. Bekannt für seinereiche Geschichte, eine lange Tradition der Gastfreundschaft, die sich in Weinund Essen manifestiert, gibt Moldawien mit Stolz drei neue Weinstraßen alsperfektes Tor zur Erkundung dieses abseits der ausgetretenen Pfads gelegenenReiseziels bekannt.Die Weinrouten Moldawiens haben sich erfolgreich der ITER VITIS ROUTEangeschlossen, der europäischen Kulturroute der Rebe und des Weins "Iter Vitis -Les Chemins de las Vigne", die von der europäischen Föderation Iter Vitisgefördert und 2009 als "Kulturroute des Europarats" zertifiziert wurde. "IterVitis - Les Chemins de la Vigne" verfolgt das Ziel, die biologische Vielfalt desWeins zu schützen und seine Einzigartigkeit in einer globalisierten Welthervorzuheben. Der moldawische Verband für Einreisetourismus (ANTRIM) ist stolzdarauf, Moldawien bei diesem Vorhaben zu vertreten und authentischeWeinerlebnisse und Weintourismusrouten zu entwickeln. Die Weinrouten Moldawienshaben sieben einzigartige Wein- und Gastronomierouten eröffnet, dieunvergessliche Besuche von Weingütern, Weinkellertore- und Verkostungsräume,Zugang zu 15 Weinveranstaltungen und Dutzende von immersiven kulturellenErfahrungen einschließen.Die Weinstraßen Moldawiens überkreuzen sich in drei Gebieten, die geografischgeschützt sind. An der zentralen Codru-Weinstraße (g.g.A.) befinden sich diemeisten Weingüter. Hier finden Sie hervorragende Weiß-, Rot- und Schaumweine.Die Weinstraße an der Trajaner Mauer (g.g.A.) erstreckt sich von der HauptstadtChisinau bis in den Südwesten. Diese Straße ist bekannt für ihre rotenWeinsorten und durchquert das autonome Gebiet Gagausiens mit türkischem Einflussund einer vielfältigen Gastronomie. Die Weinstrasse Stefan der Große (g.g.A.)beginnt in Chisinau und setzt sich in Richtung Südosten fort, nimmt Sie mit aufeine Reise durch unglaubliche Weinberge, historische Denkmäler und atembraubendeLandschaften.Lonely Planet kommentiert dies wie folgt:"Die Weinstraßen der Republik Moldawien sind ein Netz aus dreiRouten, die in die historischen Weinregionen des Landes - Codru,Valui lui Traian und Stefan Voda - führen. Die Straßen beginnen inder Hauptstadt Chisinau und dienen als Kultur- undAbenteuerkorridore, auf denen Festivals, Veranstaltungen und wichtigeSehenswürdigkeiten wie B&Bs, Festungen, Klöster, Naturschutzgebieteund archäologische Stätten verzeichnet sind. Für Reisende bietetdieses Netzwerk klare Reiseouten mit einer gleichzeitig unbeflecktenAuthentizität und einer unerwarteten Feinschmecker-Mentalität, diedurch mehr als 5000 Jahre Weinbaugeschichte und ein bedeutendesNiveau der Weinproduktion verankert ist."Link: https://www.lonelyplanet.com/articles/wine-routes-moldovaVideo - https://www.youtube.com/watch?v=jKtHtHyBudMPressekontakt:Natalia TurcanuExecutive DirectorNational Inbound Tourism Association of Moldova+373-69287060Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142070/4540797OTS: ANTRIM - National Inbound Tourism Association of MoldovaOriginal-Content von: ANTRIM - National Inbound Tourism Association of Moldova, übermittelt durch news aktuell