Nationale und internationale Politprominenz bei WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017

Berlin (ots) -- Eröffnung und Rundgang mit Staatssekretär Adler- Iran-Konferenz- Senatsempfang + Berlin Water Night mit Senatorin Pop- EU - Western Balkan Kooperationsforum- BLUE PLANET Berlin Water DialoguesMorgen fällt der Startschuss für WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017.Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), wird die viertägigeMesse und den integrierten Kongress um 10 Uhr feierlich eröffnen.Weitere Redner bei der Veranstaltung im Marshall-Haus sind unteranderem Christian Rickerts, Staatssekretär der BerlinerSenatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, und derstellvertretende iranische Energieminister Rahim Meidani. Dr. FritzHolzwarth vom Verein Wasser Berlin e.V. moderiert die Eröffnung.Es folgt die Award Verleihung der Deutschen Gesellschaft fürgrabenloses Bauen und Instandhalten von Leitungen e.V (GSTT) unterder Moderation von Prof. Jens Hölterhoff, Vorstandsvorsitzender derGSTT e.V. Um 11 Uhr startet der offizielle Eröffnungsrundgang mitStaatssekretär Adler am Marshall-Haus.Internationale ProminenzDass Wasser zunehmend ein politisches und vor allem globales Themaist, zeigen auf der Messe sowohl die hoheAussteller-Internationalität (25 Prozent) als auch die zahlreichvertretene Politprominenz aus dem In-und Ausland. ZahlreicheDelegationen werden zudem erwartet - aus Ländern wie Costa Rica,Ghana, Kenia, Ägypten, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Mexiko,Kroatien, Mazedonien, den Niederlanden, dem Libanon, dem Iran,Ungarn, Russland sowie China, Japan und Korea.Iran-Konferenz am 28. MärzOrt: ZukunftsForum, Halle 3.2, MessegeländeZeit: 14:00 - 17:30 UhrAuf der Iran-Konferenz im Zukunftsforum in Halle 3.2 stellenExperten die aktuelle Marktlage, Chancen und Risiken im Iran vor underörtern Möglichkeiten der Beteiligung deutscher Unternehmen undInstitutionen. Erwartet werden zudem politische und fachlicheDelegationen. Dirk Hoffmann, CFO Messe Berlin GmbH, und Christine vonLonski, Geschäftsführerin von German Water Partnership, sprechen zurBegrüßung. Weitere Redner sind S.E. Ali Majedi, Botschafter derIslamischen Republik Iran in Deutschland, Dr. Shahrooz Mohajeri,Geschäftsführer von inter 3 GmbH, S.E. Rahim Meidani,stellvertretender iranischer Energieminister. Anschließenddiskutieren iranische und deutsche Vertreter aus Politik undWirtschaft zum Thema "Erfolgreiche Kooperation zwischen Deutschlandund Iran".Senatsempfang + Berlin Water Night am 28. MärzOrt: Foyer Eingang Süd, MessegeländeZeit: 19:00 - 22:00 UhrRund 200 nationale und internationale Spitzenvertreter ausWirtschaft, Politik, Diplomatie und Wissenschaft werden zumexklusiven VIP-Abend "Berlin Water Night" erwartet. KleineGesprächsrunden in lockerer Lounge-Atmosphäre laden zum Austausch mitusstellern über aktuelle Problemstellungen und Lösungsansätze in derBranche ein. Erwartet werden unter anderem Ramona Pop, BerlinerSenatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Dr. Christian Göke,Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, spricht zurBegrüßung. Weitere Redner sind Jörg Simon, Vorstandsvorsitzender derBerliner Wasserbetriebe, und Andrea Joras, Geschäftsführerin vonBerlin Partner für Wirtschaft und Technologie.EU - Western Balkan Kooperationsforum am 29. MärzOrt: InnovationsForum, Halle 2.2, Stand 416Zeit: 15:00 - 18:00 UhrElizabeta Kos, Assistenzministerin des kroatischenUmweltministeriums, wird mit anderen hochkarätigen Experten aus demWest-Balkan und Deutschland zukünftige Kooperationspotenzialezwischen Deutschland und der Region West-Balkan ausloten. Der Standder Wasserwirtschaft in Kroatien und den Nachbarländern, sowie derBedarf der Länder werden vorgestellt. Der Ausbau der Zusammenarbeitzwischen deutschen und südosteuropäischen Unternehmen soll zum Wohlder Region beitragen.BLUE PLANET Berlin Water Dialogues am 30. MärzOrt: ExpertenForum, Halle 4.2Zeit: 9:30 - 14:00 UhrDie BLUE PLANET Berlin Water Dialogues rücken das ThemaRessourceneffizienz rund ums Abwasser in den Mittelpunkt. DieVeranstaltung, trägt den Titel "Waste Water - The Untapped Resource"(Abwasser - die ungenutzte Ressource) - angelehnt an das Motto desWeltwassertages 2017. Zum Thema sprechen werden unter anderem GuntherAdler, Staatssekretär im BMUB, Christian Rickerts, Staatssekretär derBerliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, undProf. Dr. Stefan Uhlenbrook vom World Water Assessment Programme derUNESCO, der den World Water Development Report 2017 vorstellen wird.Träger des von German Water Partnership durchgeführten Events sinddas Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit (BMUB), die Berliner Senatsverwaltung fürWirtschaft, Energie und Betriebe und die Messe Berlin.Messerundgang mit Staatssekretär Rickerts am 30. MärzOrt: ExpertenForum Blue Planet, Halle 4.2Zeit: 10:00 UhrChristian Rickerts, Staatsekretär in der Senatsverwaltung fürWirtschaft, Energie und Betriebe, besucht im Rahmen einesMesserundgangs die Publikumsschau WASsERLEBEN sowie verschiedeneUnternehmen aus der Region wie zum Beispiel den GemeinschaftsstandBerlin-Brandenburg und die Berliner Wasserbetriebe und die BerlinerLeitungsbauer am Berliner Platz.Pressekontakt:Wasser Berlin InternationalDaniela GäbelPR ManagerMesse Berlin GmbHMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell