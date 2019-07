"Nationale Weiterbildungsstrategie kann ein großer Schritt für die Gewinnung von Fachkräften sein" / IB vermisst Rechtsanspruch auf das Nachholen eines Berufsabschlusses

Frankfurt am Main (ots) - Der IB begrüßt, dass die Partner der"Nationalen Weiterbildungsstrategie" ihr bereits lange erwartetesStrategiepapier vorgelegt haben.Mit der Ankündigung, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden inder öffentlich geförderten Weiterbildung überprüfen zu wollen, trägtder im Juni vorgestellte Entwurf einer seit Jahren erhobenenForderung des IB Rechnung. "Aktuell wird in diesem Bereich oft nurein Mindestlohn refinanziert. Das muss sich dringend ändern", sagtdie IB-Präsidentin Petra Merkel. "Schon im Koalitionsvertrag hattendie Regierungsparteien die Bedeutung der Weiterbildung für dieZukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland unterstrichen. Dazupasst es nicht, dass die meist hochqualifizierten Mitarbeiter*innenin diesem Bereich gerade einmal mit dem Mindestlohn abgespeistwerden." Hier müsse dringend ein Umdenken stattfinden, so Merkel.Wichtig ist nach Ansicht des IB auch, dass in derWeiterbildungsstrategie ausdrücklich von der Anerkennung informellund nonformal erworbener Kompetenzen von Arbeitnehmenden die Redeist. "Wir sind sehr gespannt darauf, welche konkreten Maßnahmendieser Ankündigung folgen werden", sagt Petra Merkel. "Wir habenschon wiederholt darauf hingewiesen, dass wir vor allem eine Stärkungder berufsanschlussfähigen Teilqualifikationen und der formalenAnerkennung von Berufserfahrungen beispielsweise geflüchteterMenschen für besonders wichtig halten. Das wäre jedenfalls ein großerSchritt hin zur Gewinnung von neuen Fachkräften, die auf demdeutschen Arbeitsmarkt händeringend gesucht werden."Nicht erwähnt wird in dem Strategiepapier ein möglicherRechtsanspruch auf das Nachholen eines Berufsabschlusses. Den hatteBundesarbeitsminister Hubertus Heil lediglich bei der Vorstellung desStrategiepapiers erwähnt. Ohne einen solchen individuellenRechtsanspruch wäre eine Nationale Weiterbildungsstrategie nur halbso viel wert. Daher hofft der IB, dass sich der Arbeitsminister mitdieser Forderung durchsetzen kann. Sie ist nach Ansicht desInternationalen Bundes essentiell für das Erreichen des Hauptziels,aus den Beschäftigten von heute auch die Beschäftigten von morgenmachen zu können.Pressekontakt:Internationaler BundDirk Altbürger (Pressesprecher)Tel. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.dewww.ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell